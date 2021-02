CHUA inaugura novo serviço de Cardiologia no Hospital de Faro

Novo Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) após obras de requalificação na Unidade Hospitalar de Faro.

A inauguração das obras de requalificação do Serviço de Cardiologia na Unidade Hospitalar de Faro do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) decorre amanhã, quarta-feira, dias 17 de fevereiro, às 11 horas.

As obras permitiram a ampliação da área da Eletrofisiologia e a criação de uma Sala de Ecocardiografia e de uma Sala de Recobro, junto à Unidade Coronária, com o objetivo de apoiar estas duas áreas. Em termos de conforto e melhoria das instalações, a intervenção geral em todo o serviço abrangeu ainda a pintura dos espaços, substituição dos tetos, da iluminação e da instalação elétrica, modernização dos sistemas de chamada de doentes e deteção de incêndios, instalação de climatização no corredor e substituição do pavimento, numa área total de remodelação de 780 metros quadrados.

Como explica o Diretor Clínico, Horácio Guerreiro, «com estas obras, a logística global do serviço melhorou, sobretudo a funcionalidade nas áreas da Hemodinâmica e da Electrofisiologia, portanto nos procedimentos de intervenção, onde o serviço, tradicionalmente, é muito forte. Pode dizer-se que é uma obra que aumenta a segurança e as condições de conforto dos utentes e dos profissionais que lá trabalham».