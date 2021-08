Centro de Desenvolvimento Pediátrico do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) promove, entre 2 e 6 de Agosto, a «Semana de Verão» na Quinta da Calma, em Almancil.

Esta iniciativa tem como objetivo proporcionar um maior contacto com a natureza e o convívio fora do ambiente hospitalar e destina-se a crianças com idades entre os cinco e os sete anos, seguidas na consulta do Centro de Desenvolvimento Pediátrico do CHUA.

De acordo com a coordenadora do Centro de Desenvolvimento Pediátrico do CHUA, a neuropediatra Carla Mendonça, este centro «pretende fomentar soluções que minimizem as dificuldades sentidas pelas crianças com patologia do desenvolvimento e seus familiares», sendo que «muitas destas crianças têm poucas oportunidades de integração no tecido social de acordo com as suas especificidades e são muitas vezes confrontadas com uma realidade de exclusão, que pode levar a frustração e sentimentos de abandono».

No sentido de dar resposta às famílias, que veem reduzidos os seus apoios no período de encerramento dos estabelecimentos de ensino, o Centro de Desenvolvimento Pediátrico do CHUA criou este projeto-piloto gratuito com «o objetivo de promover o bem-estar e facilitar a interação de crianças e jovens com necessidades específicas durante o período de férias escolares, tendo em conta a pouca oferta de atividades para esta população no verão».

Nesta semana, as dez crianças são acompanhadas por uma educadora de infância, uma enfermeira, uma auxiliar da ação médica e uma terapeuta ocupacional do CHUA e cinco voluntários.

Na Quinta da Calma, as crianças têm oportunidade de estabelecer «contacto direto com a natureza e com os pares, fazendo uso de ferramentas que convidam ao desenvolvimento humano, tais como a meditação, o yoga, a música, o canto, a dança, o movimento, as artes plásticas e domésticas, a expressão artística, a horticultura, caminhadas na natureza e contacto com animais».

Ao longo da semana, os pais também serão convidados a participar, com vista a partilhar experiências e encontrar estratégias que ajudem a potencializar a harmonia familiar e identificar mecanismos para o melhor desenvolvimento das crianças.

Centro de Desenvolvimento Pediátrico do CHUA apoia crianças

O Centro de Desenvolvimento Pediátrico do CHUA foi criado formalmente em fevereiro de 2021, juntando os já existentes Centro de Desenvolvimento na Unidade de Faro e a consulta de desenvolvimento na Unidade de Portimão.

Além da integração multidisciplinar interna, constituída por profissionais de diversos Serviços, o centro assegura a articulação com outras estruturas de saúde, instituições e comunidade em geral.

O Centro de Desenvolvimento desempenha um papel fulcral na prevenção da doença, na promoção da saúde, no tratamento, na recuperação e na integração da criança, assumindo-se como um polo de excelência clínica e como catalisador de investigação, de formação e de educação para a saúde.