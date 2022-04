CHUA assina memorando para integrar a Algarve Tech Hub

Memorando está enquadrado no âmbito da Estratégia Colaborativa Algarve Tech Hub 2020-2030.

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) assinou hoje, terça-feira, dia 19 de abril, o Memorando de Entendimento para integrar a Algarve Tech Hub, numa cerimónia que decorreu na Sala de Seminários da Reitoria, no Campus de Gambelas da Universidade do Algarve (UAlg).

Este memorando está enquadrado no âmbito da Estratégia Colaborativa Algarve Tech Hub 2020-2030, um plano de ação desenhado para ser um motor de transformação capaz de posicionar o Algarve na linha da frente como região digital reconhecida e competitiva à escala global, visando a criação das condições de contexto para a implementação, monitorização e avaliação dessa estratégia, numa perspetiva de inovação colaborativa, aberta e equilibrada, entre os agentes interessados no desenvolvimento do ecossistema tecnológico regional.

Através deste documento, os signatários comprometem-se «a unir esforços para promover o desenvolvimento do setor tecnológico do Algarve, num quadro de forte parceria em que todos agentes interessados se articulam em prol do ecossistema tecnológico regional».

Há ainda um compromisso para «desenvolver um trabalho articulado, colaborativo e continuado de promoção do setor, através da implementação de projetos e iniciativas que contribuam para a concretização das atividades e objetivos Estratégia Colaborativa Algarve Tech Hub 2020-2030, para participar na definição e implementação de mecanismos apropriados para a coordenação, monitorização e avaliação da Estratégia Colaborativa e privilegiar a utilização da marca Algarve Tech Hub nos projetos e iniciativas enquadráveis».

A Algarve Tech Hub é uma marca criada pela UAlg e licenciada à Algarve STP, presidida pelo Professor Doutor Francisco Serra, também Diretor do novo Departamento de Ensino, Inovação e Investigação no CHUA, e à Algarve Evolution, com o objetivo de representar e desenvolver o ecossistema tecnológico regional como um hub tecnológico global, competitivo e atrativo para empresas, instituições e indivíduos.