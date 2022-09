Centro de Recolha Oficial de Animais de Portimão pronto em 2023

Foi ontem apresentado o Centro de Recolha Oficial de Portimão, que duplicará a capacidade de acolher cães e gatos no concelho.

Este «novo» canil e gatil municipal, que agora tem o nome técnico de Centro de Recolha Oficial de Portimão, estará dotado de condições condignas, quer para os animais residentes, quer para os funcionários e também para os potenciais adotantes.

No total serão investidos cerca de 870 mil euros, estando previsto que a obra termine no primeiro semestre de 2023.

Na ocasião o projetista, da empresa GEAC Engenharia, explicou que a intervenção passa pela recuperação do existente e pela ampliação do atual equipamento para norte, passando o mesmo de 360 m2 para um edifício de 2 pisos com uma área total de 860 metros quadrados (m²).

O futuro Centro será totalmente acessível, sendo o Piso 0 destinado aos serviços técnicos e de saúde, assim como para acolher os canídeos, cuja capacidade passará de 30 para 60. Neste nível ficará instalada a futura Sala de Esterilização de Animais, o Gabinete de Atendimento, a Sala de Espera e alguns Parques de Recreio.

Já no Piso 1 ficará localizado o espaço de gatil, que segundo Osvaldo Mateus, Veterinário Municipal, beneficiará de uma significativa melhoria das condições, já que para além de duplicar a sua capacidade, de 20 para 40, irá proporcionar mais qualidade no acolhimento, estando previstas salas de Adoções e de Quarentena.

Segundo o responsável municipal pela saúde animal, o desenvolvimento da empreitada será monitorizada diariamente no que concerne ao stress dos animais, já que por se tratar de uma ampliação, terão de conviver «animais e obras». Assim que a parte da «ampliação» estiver concluída, os animais passarão provisoriamente para a nova construção, finalizando-se posteriormente a requalificação das atuais instalações.

Isilda Gomes, depois de consignar esta obra, referiu que esta empreitada tem uma década de atraso, mas final e felizmente estão reunidas as condições para que seja uma realidade já no primeiro semestre de 2023.

A autarca sublinhou a progressiva mudança de paradigma no que diz respeito à saúde e bem-estar animal, afirmando que para além da construção de um novo espaço, moderno, com o dobro da capacidade que tínhamos até agora e com preocupações claras de garantir o bem-estar animal e as adequadas condições de trabalho e de convivência, a própria estrutura municipal terá de crescer, de se qualificar e melhorar a sua capacidade de resposta.

Isilda Gomes agradeceu o papel fundamental dos voluntários das diversas associações que diariamente trabalham em prol do bem estar animal, referindo que graças aos protocolos de colaboração estabelecidos com estas entidades de proteção animal, nomeadamente ao nível esterilização e tratamento dos animais, foi possível garantir 700 esterilizações ano e que fossem adotados cerca de 350 animais em 2021 (gatos e cães).

Autarca terminou agradecendo ainda o papel determinante das forças de segurança, PSP e GNR, da DGAV – Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, mais concretamente a Diretora Regional Cristina Ferradeira e ao ICNF, afirmando que «hoje é um dia importante para Portimão, porque uma obra que ao longo das últimas décadas tinha sido constantemente adiada vai ser uma realidade.»