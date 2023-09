Centro de Formação Profissional da MARTRAIN realiza primeira formação

O Centro de Formação Profissional da MARTRAIN, projeto que tem o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, realiza a primeira formação.

O Centro de Formação Profissional da MARTRAIN, no âmbito do projeto Preparing New OCEAN Economy 2030: the Blue Route of Discoveries (BLUEROUTE), que tem como promotor a Universidade do Algarve (UAlg), realiza a sua primeira ação de formação na quarta-feira, dia 20 de setembro, às 10 horas, nas instalações em Paderne.

Esta ação de formação é dirigida para a área da Segurança no Mar (Curso PDSD – Proficiency for Designates Security Duties) na qual participarão dez técnicos e estudantes da Universidade de Algarve em formação presencial e e 57 formandos por parte da Universidade de Namibe, sendo 22 docentes e 35 estudantes, por videoconferência.

Tem como principais objetivos o desenvolvimento das capacidades dos formandos e criação das condições para que adquiram as competências profissionais necessárias ao exercício das funções de específicas de proteção a bordo das embarcações, contribuir para a melhoria das condições de segurança em que se desenvolve a atividade dos transportes marítimos e a operação dos navios e, em particular, da proteção de pessoas e bens embarcados e por último contribuir para a melhoria das condições de segurança individual e coletiva em que se desenvolve a atividade profissional a bordo dos navios e embarcações.

A formação compreende as matérias constantes na Secção B/13.2 do REGULAMENTO (CE) n.º 725/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, e observando os requisitos de aquisição de competências e conhecimentos estatuídos nos quadros A-VI/6-1 e A/VI/6- 2 do código A anexo à convenção STCW/10, relativas ao reforço da proteção dos navios e das instalações portuárias, e de acordo com o curso modelo da International Maritime Organisation (IMO).

A ação tem como parceiros:

Akvaplan-niva (Noruega);

Centro de Ciência Viva de Lagos;

Instituto Politécnico de Leiria;

Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA);

Martrain, CRL;

Norsk institutt for vannforskning | NIVA

UiT Arctic University of Norway (University of Tromsø)– Noruega.

O Centro de Formação Profissional da MARTRAIN, projeto que tem o apoio da Câmara Municipal de Albufeira, pode ser contactado através de email (geral@martraincrl.com).