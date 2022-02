A tragédia de Antígona, com dramaturgia e encenação de Neusa Dias, é segunda criação de Cenas de Teatro. Estreia em Faro.

Depois da estreia de «Morro como país», em dezembro último na Associação 289, em Faro, chega agora à cena a tragédia de Antígona, com dramaturgia e encenação de Neusa Dias, a partir do texto clássico de Sófocles e das «Antígonas» modernas de Bertolt Brecht, Jean Anouilh e António Pedro.

Na peça que se apresenta nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro, na Antiga Fábrica da Cerveja, em Faro, assiste-se ao derradeiro momento de vida de Antígona, antes de ser emparedada viva numa caverna, por ter desobedecido às ordens do rei (Creonte).

Para ela é inconcebível negar cerimónias fúnebres a um dos seus irmãos, Polinices, considerado traidor e inimigo da cidade, enquanto a seu outro irmão, Etéocles, tido como propício à cidade, é concedida sepultura honrosa, depois dos dois irmãos perecerem às mãos um do outro. Por transgredir o édito de Creonte, Antígona morrerá.

Não entram neste espectáculo todas as personagens da tragédia que Sófocles criou, nem o Coro é formado por homens velhos.

Nesta adaptação são apenas cinco as personagens que contam a história e, ao contrário do que sucedia na Grécia Antiga, todas são interpretadas por mulheres, sem qualquer transfiguração de género perante personagens masculinos.

Esbatem-se, é certo, os conflitos entre homens e mulheres, entre novos e velhos presentes no texto original, mas, a tragédia maior de Antígona excede a omissão, continuando, 2500 anos depois da sua estreia, a comover-nos e a lembrar-nos que a existência humana e a constância das sociedades se medem perante o que escapa ao controlo por parte do Homem: a Morte.

No elenco participam as artistas Marta Gorgulho e Neusa Dias e dez estagiárias do Curso Profissional de Intérprete/Actor/Actriz da Escola Secundária Tomás Cabreira, em Faro: Alice Velez, Ana Ferreira, Ana Pereira, Catarina Correia, Iara Jesus, Lara Ramos, Lia Férin, Maria Carrajola, Maria Sousa e Sofia Santos.

Antes da estreia do espectáculo, nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro, também na Antiga Fábrica da Cerveja, em Faro, realizam-se sessões de LEITURA, cabendo ao público ler em voz alta o texto de Sófocles. Sem qualquer pretensão de actuação performativa, os participantes são convidados a experimentar o chamado «trabalho de mesa» por que passam frequentes vezes os artistas de teatro na criação de um espectáculo.

A leitura conta com a orientação da equipa artística e tem como objectivo divulgar de forma animada o texto e o seu autor, mas também ajudar o leitor/espectador a compreender a situação dramática proposta pelo texto teatral, libertando-o dessa necessidade no momento em que assiste à representação, capacitando, assim, talvez, o espetador para uma melhor atenção aos signos e significados presentes no espectáculo teatral.

LEITURAS

10 a 12 de fevereiro | 18 às 20 horas | Antiga Fábrica da Cerveja (Faro)

Participação gratuita. Inscrição prévia através dos contactos de Cenas de Teatro.

Para maiores de 14 anos.

ESPECTÁCULOS

18 a 20 de fevereiro | sexta e sábado 21h30 | domingo 17 horas | Antiga Fábrica da Cerveja (Faro).

Preço: 6 euros (desconto para estudantes de Artes Performativas). Bilhetes disponíveis nos dias e local de apresentação ou reserva/compra antecipada através dos contactos de Cenas de Teatro (966 668 032 e 5cenasdeteatro@gmail.com).

FICHA ARTÍSTICA E TÉCNICA

Criação, Dramaturgia e Encenação: Neusa Dias Interpretação: Alice Velez, Ana Ferreira, Ana Pereira, Catarina Correia, Iara Jesus, Lara Ramos, Lia Ferín, Maria Carrajola, Maria Sousa, Marta Gorgulho, Neusa Dias, Sofia Santos Ambiente Sonoro: Iara Jesus, Lara Ramos, Lia Férin, Sofia Santos Espaço cénico e Figurinos: Neusa Dias Ilustração: Cruzes Direção de Cena: Luzia Firmino Fotografia: Pedro Noel da Luz (KameraEskura) Grafismo: ics! Comunicação: Filipa Santos Caracterização: Lara Belmonte Cabelos: Rita Ferreira Frente-casa: Beatriz Rêgo, Catarina Catalão, Margarida Machado, Rayssa Fernandes Direção de Produção: Neusa Dias Organização: Cenas de Teatro.