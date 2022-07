CCDR quer Porto de Portimão como referência do turismo de cruzeiros

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada aprova obras de alargamento da bacia do Porto de Portimão para receber turismo de cruzeiros.

É uma notícia que «se saúda pela positiva» para a região, de acordo com José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve e que chegou na sexta-feira, dia 1 de julho, com a publicação do Título Único Ambiental (TUA) favorável condicionado do projeto de aprofundamento e alargamento do canal de navegação do Porto de Portimão, promovido pela APS – Administração dos Portos de Sines e do Algarve, SA.

«Gostava de sublinhar a importância deste documento. Esta é uma boa notícia para o turismo, para o uso sustentável do oceano e para a economia do mar na região. Estão, doravante, criadas as decisões ambientais e de justificação do projeto para fazer do Porto de Portimão, um dos portos de referência do turismo de cruzeiros. Isto é um processo que se arrasta há muito tempo e considero esta decisão positiva, porque o Algarve tem de ter um ponto de natureza comercial», disse o responsável aos jornalistas, na manhã de segunda-feira, dia 4 de julho, durante um encontro com a comunicação social.

E justificou. «É certo que na consequência da pandemia houve uma passagem quase a zeros do turismo de cruzeiros, mas há um ponto que se tem vindo a verificar ao longo deste ano e que abriu novas oportunidades. É que os cruzeiros de menor dimensão têm público e fazem um uso racional do oceano. Neste momento, tem vindo a ser incrementada uma rota entre Cadiz, Sevilha, Portimão, Lisboa e vice-versa, cada vez com mais frequência. A partir de Espanha, de Andaluzia, há operadores interessados em dinamizar ainda mais esta rota. Temos expetativas que, pelo menos no final deste ano, nos possamos aproximar de 2019 que, se a minha memória não me atraiçoa, anda à volta de 37 mil passageiros».

O projeto agora aprovado, e que iniciou o seu procedimento há cerca de seis anos, tem, sobretudo, na mira, viabilizar também a entrada de cruzeiros com uma dimensão um pouco superior à permitida atualmente. A intervenção na embocadura do Rio Arade vai permitir aportar navios até aos 272 metros, sendo que atualmente está limitado a embarcações até aos 210 metros. Também a profundidade passará dos oito para os 10 metros e a bacia de rotação dos 355 para os 500 metros. Ou seja, com condições exíguas face às características das frotas atuais dos operadores de cruzeiros. Estima-se que apenas seis por cento deste tipo de navios possam hoje escalar no porto de Portimão.

«O nosso único Porto comercial no Algarve é o de Portimão e tem potencial devido a essa ligação com Andaluzia e Lisboa. Basta ver que, praticamente todas as semanas, é raro o dia em que não há uma embarcação lá amarrada. Com este projeto, diria que é razoável apontar para uma duplicação de turistas e um impacto de mais de 40 milhões de euros em termos económicos. Até porque estamos na bacia de entrada do Mediterrâneo e há aqui todo um potencial de entrada em Portugal através da via marítima que importa explorar», estimou Apolinário.

Para se proceder ao licenciamento do projeto, segundo denota o TUA, há condicionantes obrigatórias que precisam de ser seguidas. A primeira é fazer um levantamento exaustivo sobre o património arqueológico subaquático na zona a dragar.

«Estima-se que tal intervenção possa durar entre um a dois anos e representar um investimento inicial de cerca de três milhões de euros» que incluem a sua classificação, tratamento e exposição. Seguem-se as dragagens, que podem até ocorrer em simultâneo, com conclusão prevista até 2026, dentro de um orçamento de 17 milhões de euros, que obrigam a que as areias sejam utilizadas na reposição das praias do concelho de Lagoa, Portimão e com efeitos positivos até à Meia Praia, em Lagos», explicou. Segundo o TUA, o volume de dragagem total estimado é de 3,4 milhões de metros cúbicos (m³).

Ainda antes disso, até final de 2024, estima-se a descarbonização e requalificação ambiental do Porto de Portimão e a sua interligação tanto com a cidade, como com o Algarve. A ideia é que as embarcações, quando paradas, possam utilizar fontes de energia renovável, sem terem os motores ligados a combustíveis fósseis. «Este ponto do projeto ainda não tem luz verde, mas estamos a debater-nos», assegurou José Apolinário.

E os financiamentos para todas as fases do projeto estão garantidos? «Ainda não, mas estamos a lutar. Estamos habituados a ser resilientes. Este processo tem seis anos e o projeto inicial tem 10. Estamos a defender junto do governo e da Comissão Europeia a alocação do financiamento necessário. Naturalmente que, aquilo que for possível, será realizado no âmbito do Programa Operacional (PO) do Algarve, mas tem de ser assegurado pelo governo», respondeu o presidente.

Por fim, José Apolinário quis realçar que o TUA favorável é o do resultado de um trabalho ao longo de 18 meses de concertação e articulação entre a CCDR Algarve e as seguintes entidades: APS – Administração dos Portos de Sines e Algarve; municípios de Portimão e de Lagoa; Junta de Freguesia de Ferragudo; Agência Portuguesa do Ambiente (APA); Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF); Direção-Geral de Património Cultural (DGPC) e Ministério das Infraestruturas e Habitação, através do secretário de Estado Hugo Mendes.

Razões para a luz verde

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), as razões de facto e de direito que justificam a decisão de conceder o Título Único Ambiental (TUA) são, sobretudo, «a melhoria das condições de uma importante infraestrutura portuária na região, favorecendo a atividade turística e a economia local, ao mesmo tempo que poderá contribuir para minorar os problemas relacionados com a sazonalidade» do sector. O projeto «tem como objetivos essenciais a criação de condições de segurança para acesso de navios de maior porte ao terminal de cruzeiros de Portimão, o que levará ao aumento expressivo de escalas e de passageiros, potenciando impactes socioeconómicos diretos e indiretos positivos na economia local e regional».

Por fim, «são também perspectivados impactes positivos como resultado da deposição de materiais dragados na zona imersa, considerando os benefícios resultantes, pelo aumento da extensão dos areais das praias a intervencionar, nas suas condições de uso balnear, com destaque para o aumento da capacidade de carga e para a segurança dos utentes, fatores essenciais/estruturantes para a atividade turística do Algarve».

Vozes discordantes

Na primeira consulta pública, que decorreu de 1 de julho a 11 de agosto de 2020, foram entregues 89 exposições. Destas apenas apresentam parecer favorável a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) e o Turismo de Portugal.

Na segunda ronda de auscultação pública, que teve lugar 15 a 28 de outubro de 2021, houve 85 participações, das quais 80 manifestaram-se desfavoravelmente à concretização do projeto. A Câmara Municipal de Portimão, por exemplo, expressou «a sua preocupação e descreveu algumas omissões do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)».

Já a Margudo e a Marinas de Barlavento, concessionárias da Marinas de Portimão e da Marina de Ferragudo, respetivamente, referem que «a entidade promotora deste projeto», a APS, «não promoveu, nem contactou, prévia e atempadamente, a audição das entidades competentes e/ou com interesses ou direitos adquiridos nas áreas a intervir, com vista a procurar conciliar os diferentes interesses e firmar consenso antes do processo ser submetido a consulta pública».