O músico quarteirense Dino d´Santiago venceu este domingo o Globo de Ouro – Intérprete, galardão que fez merecer as felicitações por parte da CCDR Algarve.

A presidência da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve manifesta «o seu regozijo» pela atribuição do Globo de Ouro, na categoria de intérprete, ao cantor algarvio Dino d’Santiago.

Na cerimónia, o intérprete aproveitou o momento para, ao microfone, dedicar o prémio «aos 1480 alunos da Escola EB 2,3 D. Dinis, de 40 nacionalidades diferentes, em Quarteira. Vocês não são o futuro, são sim o presente onde urge a mudança», prontificando-se a fazer tudo aquilo que estiver ao seu alcance para que «até 2030, o projeto SIC (Sucesso, Inclusão e Cidadania) seja regenerador e intemporal».

Dino d’Santiago junta este troféu a uma coleção variada de distinções conquistada ao longo da sua carreira artística.

É o artista mais galardoado nos Play – Prémios da Música Portuguesa, prémios anuais cuja primeira edição ocorreu em 2019, onde Dino d´Santiago foi distinguido com o melhor álbum («Mundu Nóbo»), melhor artista a solo e prémio da crítica.

Na edição de 2021 voltou a arrecadar o prémio de melhor álbum («Kriola»), prémio da crítica e melhor artista masculino.

Este ano, voltou a ser reconhecido como o melhor artista masculino, tendo, mais uma vez, vencido o prémio da crítica.

A nível coletivo, o projeto Nu Soul Family, do qual Dino d´Santiago fez parte, foi premiado com o MTV Europe Music Award na categoria de Melhor Artista Português 2010, sendo que 10 anos mais tarde foi o próprio intérprete a ser nomeado para o mesmo galardão, desta vez a título individual.

No ano passado foi a vez do município de Loulé distinguir «muito justamente», de acordo com a CCDR Algarve, o artista algarvio com a Medalha de Mérito – Grau Ouro.

E nesse mesmo ano foi ainda considerado pela Most Influential People of Afrian Descent, um dos afrodescendentes mais influentes em termos globais, tendo sido colocado entre as personalidades negras mais influentes da lusofonia na PowerList100, lista criada pela revista «BANTUMEN».

Foi também galardoado, no passado sábado, dia 1 de outubro, com o prémio Melhor Música Tradicional, atribuído a «Voei de mim», na XI Gala de Cabo Verde Music Awards (CVMA).

Bibliografia: de Quarteira para o mundo

Dino d’Santiago é o nome artístico adotado por Claudino Pereira, nascido em Quarteira, em 1982. Filho de pais cabo-verdianos, naturais de Santiago, cresceu no Bairro dos Pescadores para o qual os pais tinham ido morar ao chegarem a Portugal.

Após a revolução do 25 de Abril, esse mesmo bairro tornou-se residência de emigrantes oriundos de Angola, Cabo-Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe que chegavam para trabalhar na construção civil e no turismo.

Com a demolição do bairro em 1997, Dino d´Santiago muda-se com a família para o Bairro da Abelheira, começando a dar as primeiras cartas na música com o coro da Igreja de São Pedro do Mar, ao lado dos pais e irmãos.

Já nos anos 1990, com a chegada do hip-hop a Portugal, o jovem é convidado por rappers locais para fazer os ganchos nas suas músicas, altura em que começou a compor.

Foi no ano de 2003 que se tornou conhecido, ao acompanhar a amiga Carla de Sousa ao casting para da segunda edição da Operação Triunfo, tendo sido apanhado pelas câmaras a cantar.

Foi o rapper Virgul, da conhecida banda Da Weasel, seu amigo, que o incentiva a inscrever no casting.

Acaba por passar na seleção com uma música da banda de rap Black Company e alguns originais.

É na Operação Triunfo que conhece Ludgero Rosas que o convence a mudar de nome artístico.

Assim, Dino, que em 2008 havia lançado um primeiro álbum com o pseudónimo «Dino SoulMotion», torna-se Dino d’Santiago, nome pelo qual é chamado em Cabo Verde, prestando homenagem à terra Natal dos pais.

Após a sua participação no concurso, Dino d’ Santiago dedica-se a vários projetos de hip-hop, R&B e Soul, colaborando com bandas como os Expensive Soul.

No fim da década de 2000 formou o seu próprio grupo, «Dino & The SoulMotion», e passou integrar o projeto Nu Soul Family, do qual fez parte parte durante 11 anos.

Nos dias de hoje, além da sua carreira artística, Dino d’Santiago integra o júri do programa The Voice Portugal, o talent show das noites de domingo da RTP, ajudando a formar e a promover novos valores da música portuguesa.