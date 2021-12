Castro Marim apela à reversão da demissão do delegado de saúde

Autarquia pede «imediata recondução de Mariano Ayala como delegado de saúde de Castro Marim».

A Câmara Municipal de Castro Marim emitiu hoje uma posição onde apela à reversão da demissão do delegado de saúde Mariano Ayala.

Segundo o município, «desde o início da pandemia COVID-19, a autarquia de Castro Marim, em articulação permanente com o delegado de saúde, desenvolveu uma estratégia de antecipação na prevenção e controlo da pandemia, gerando um sentimento de segurança junto da população».

A subcomissão da Proteção Civil, presidida por Mariano Ayala, «reunia semanalmente com as várias entidades envolvidas e estava no terreno diariamente, como foi reconhecido e apoiado por toda a população», apontam os responsáveis municipais.

Por isso, na opinião do executivo de Castro Marim, «não havia qualquer motivo» para a exoneração, no final do último verão, do médico Mariano Ayala das suas funções de delegado de saúde de Castro Marim, «já que sempre desenvolveu a sua atividade com competência, dedicação e com assiduidade diária junto da população».

A autarquia já solicitou «várias vezes uma explicação razoável e não surgiu qualquer resposta para esta exoneração, que prejudicou uma população inteira e a torna indefesa, nomeadamente nos dias de hoje, com o agravamento desta pandemia».

Da ARS/Algarve chegaram ordens para que a delegada de saúde de Vila Real de Santo António acumulasse também o concelho de Castro Marim, mas para a Câmara Municipal de Castro Marim, esta situação «fica aquém de ser satisfatória» e resulta «num enorme sentimento de insegurança junto da população».

«Demitir um delegado de saúde com um desempenho excelente, como é reconhecido por toda a população, sem qualquer motivo, ou por motivos inconfessáveis, é um ato de intolerável arbitrariedade», acusam ainda os responsáveis castromarinenses.

Por tudo isto, a autarquia de Castro Marim apela «à Ministra da Saúde e ao Secretário de Estado responsável pelo combate à pandemia no Algarve, Jorge Botelho, já que estamos novamente em pleno auge da pandemia, a imediata recondução do Dr. Mariano Ayala como delegado de saúde de Castro Marim».