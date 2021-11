Casa Pia derrota Farense por 0-1 em noite de desperdício algarvio

Depois de uma derrota frente ao Casa Pia na semana passada, em jogo a contar para a Taça de Portugal, Farense voltou a perder frente aos lisboetas, desta vez na condição de visitado.

Os algarvios até mostraram vontade de vingar o desaire do último jogo e tiveram uma entrada muito forte e pressionante na partida, hoje, sexta-feira, dia 26 de novembro, no Estádio de São Luís, neste desafio da 12ª jornada da Segunda Liga.

Ao minuto 14, Henrique ficou muito, muito perto do golo, mas o remate do lateral brasileiro esbarrou no poste. Na sequência do lance, Mica voltou a rematar com muito perigo, ao lado da baliza lisboeta.

Volvidos cinco minutos, Mica voltou a aparecer em boa posição a tentar o golo mas Ricardo Batista defendeu para canto. Canto batido e Jota, jogador dos lisboetas, quase marcou na própria baliza numa tentativa de corte, mas o poste impediu o auto-golo.

Diz-se que quem não marca sofre, e o ditado assenta que nem uma luva no que se passou em Faro aos 37 minutos. Na sequência de um livre marcado por Leonardo Lelo, Zolotic cabeceou para o coração da área, Ricardo Velho comprometeu e João Vieira fez o primeiro (e único) golo da partida.

Depois do intervalo, o Farense voltou a entrar com vontade de chegar ao sucesso, mas havia pouca assertividade.

Ao minuto 68, Mica voltou a surgiu em boa posição para o golo, mas Ricardo Batista agigantou-se e sacudiu a tentativa algarvia. Mais tarde, ao minuto 80, Madi Queta apareceu na cara de Ricardo Batista mas voltou a falhar o golo.

Até ao fim, não houve arte nem engenho da parte do Farense para conseguir descobrir o caminho do golo. Levou a melhor a equipa forasteira, muito graças à eficácia demonstrada e à falta de competência algarvia para marcar.

Com este resultado, o Farense mantém os 10 pontos e a 15ª posição na classificação. Na próxima jornada, os Leões de Faro deslocam-se ao reduto do Mafra, domingo, dia 5 de dezembro, às 20h30.