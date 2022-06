Cartões com cashback: quais os benefícios e como escolher? A poupança pode chegar aos 84€ dependendo do valor mensal gasto.

Mais do que nunca, a boa gestão dos nossos ativos financeiros está em cima da mesa. A inflação galopante e a consequente subida do custo de vida a isso obriga.

Apertar o cinto não é apenas não gastar, mas também fazer as melhores escolhas, sobretudo quando quer pedir um financiamento extra, como é o caso dos pedidos de crédito pessoal ou de cartões de crédito.

Se está a pensar em contratualizar um cartão de crédito, é importante que tenha em mente que, hoje em dia, existem cartões com cashback que lhe permitem não só usufruir de dinheiro na hora, mas também receber de volta uma parte pré-definida do que gastou.

Benefícios dos cartões com cashback

Tal como referimos, a grande vantagem de um cartão de crédito com cashback é a possibilidade que este oferece ao consumidor, de receber de volta uma parte do valor que gastou.

No mercado estão disponíveis taxas de cashback que variam entre os 1% e os 3% e a maior parte dos cartões deste tipo oferece a anuidade.

Anualmente, a poupança com este tipo de cartões pode chegar aos 84€ dependendo do valor mensal gasto.

Por exemplo, se tiver gastos mensais médios de 350€ por mês com uma taxa de cashback de 2%, a conta seria: 350€ x 12 x 0,02 = 84€.

Para além da poupança efetiva, estes cartões permitem-lhe ainda converter o dinheiro gasto em cashback em restaurantes, hotelaria, supermercados e gasolineiras.

A maioria dos cartões de crédito com cashback dão reembolsos em determinados tipos de gastos, como gasolineiras, restaurantes, hotéis, tecnologia ou supermercados.

Por isso se gasta muito dinheiro num determinado tipo de despesa, poupará muito dinheiro a usar um cartão de crédito com cashback neste tipo de gastos.

Traduzindo o que acabamos de dizer num exemplo prático.

Imagine que utiliza um cartão de crédito com cashback para pagar refeições em restaurantes. Caso o valor for de 40€ e se o cartão tiver uma taxa de cashback de 3%, então recebe de volta 1,20€.

Para além do cashback propriamente dito e da oferta de anuidade, alguns cartões incluem ainda seguros de assistência em viagem, assistência médica, proteção contra fraudes, entre outras coberturas.

Como escolher um cartão de crédito com cashback?

Além da percentagem de cashback que está associada ao cartão, de modo a fazer a melhor escolha é importante que tenha em atenção a anuidade e a taxa de juro – que será a TAEG – enquanto fatores de comparação.

A isto junta-se a existência ou não dos seguros de que falamos nas vantagens e uma particular atenção aos custos, nomeadamente o valor da anuidade, eventuais comissões, etc. –, porque pode não compensar ter um cartão com uma grande percentagem de cashback se os encargos que se tem com o mesmo forem muito elevados.

Na altura de escolher um cartão com cashback tenha ainda em atenção os limites de cashback que são impostos pelos cartões, uma vez que existem alguns que apenas oferecem o reembolso em compras superiores a determinado montante.

De sublinhar que para ter acesso a alguns cartões de crédito com cashback, as instituições bancárias que os disponibilizam obrigam a que o consumidor já seja cliente do banco em questão.

Vejamos, a título de exemplo, o que os competitivos cartões de crédito com cashback do UNIBANCO, marca da UNICRE – instituição financeira de crédito, têm para oferecer.

Para além da oferta de cashback que lhe vai permitir receber até 200€ de volta nas compras ou adiantamentos realizados durante os primeiros 12 meses, estes cartões têm anuidade gratuita, estão disponíveis para clientes de qualquer banco e oferecem a possibilidade de o consumidor usufruir de 20 a 50 dias de crédito sem juros e dividir o pagamento das compras em 3x sem juros para valores iguais ou superiores a 300€.

A isto junta-se ainda a possibilidade de aderir a um pacote de seguros complementar (viagem e saúde) aquando da sua adesão e a possibilidade de efetuar a sua contratualização de forma 100% digital a partir do site UNIBANCO.

Conteúdo Patrocinado | Foto: garetsvisual / Freepik