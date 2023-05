Campanha «Separa e Ganha» da ALGAR vence prémio nacional

ALGAR é a vencedora da primeira edição do concurso lançado pelo Electrão para distinguir campanhas de sensibilização.

A ALGAR é a vencedora da primeira edição do concurso lançado pelo Electrão, em 2022, para distinguir as iniciativas de sensibilização, comunicação e educação desenvolvidas pelos Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos (SGRU) de forma a incentivar a separação e correto encaminhamento de pilhas e equipamentos elétricos usados para reciclagem.

O prémio, no valor de 10 mil euros, foi atribuído à ALGAR pela dinamização da campanha «Separa e Ganha», que consiste numa competição entre escolas, que promove a reciclagem na região do Algarve.

O objetivo do prémio lançado pelo Electrão é promover uma colaboração mais estreita com os Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos, que são determinantes para o sucesso da recolha e reciclagem, dada a proximidade que têm com o cidadão.

O prémio pretende distinguir campanhas inovadoras, desenvolvidas pelos SGRU, promovendo aos mesmo tempo a disponibilização de soluções diferenciadoras que potenciem a recolha de resíduos, nomeadamente pilhas e equipamentos elétricos usados.

«Os SGRU que integram a rede Electrão são parceiros de referência na recolha de pilhas e equipamentos elétricos usados. As campanhas de sensibilização, desenvolvidas tendo em conta a especificidades de cada região, podem fazer a diferença na educação ambiental envolvendo ao mesmo tempo uma comunidade mais vasta. O trabalho desenvolvido pela ALGAR nas escolas é um exemplo disso e os resultados estão à vista», congratula-se o diretor geral do Electrão, Ricardo Furtado.

A campanha «Separa e Ganha» da ALGAR foi lançada no ano letivo de 2012/2013. Ao longo de 10 anos a sensibilizar mais de 188 mil alunos de várias escolas e a promover as boas práticas possibilitou a recolha de mais de 84 toneladas de pilhas e equipamentos elétricos usados.

No ano letivo de 2022/2023 a campanha chegou a 137 escolas inscritas alcançando mais de 46 mil alunos. Em parceria com a Escola Electrão este sistema recolheu, em 2022, mais de 23 toneladas de pilhas e equipamentos elétricos usados.

Fora do âmbito da campanha a concurso, a ALGAR recolheu 584 toneladas de pilhas e equipamentos elétricos usados, que foram enviados para reciclagem pelo Electrão, o equivalente a 1,3 quilos por habitante, que contribuíram para os resultados nacionais nestes fluxos.

«A ALGAR, SA, é a empresa responsável, no Algarve, pela valorização e tratamento dos resíduos Urbanos produzidos na região, presta um serviço público essencial aos cidadãos e a todas as atividades económicas que são alvo da sua abrangência, sendo seu dever sensibilizar todos os cidadãos à adoção de comportamentos ambientais adequados quanto à gestão dos seus recursos e resíduos e facilitar todo o processo de separação de embalagens para reciclar.

A parceria, entre a ALGAR e o Electrão, veio melhorar a separação nas escolas, mas também influenciou a comunidade envolvente, já que as escolas, devido à tradição de reciclagem deste fluxo e das condições de contentorização que dispõem, garantem uma melhor separação e o correto encaminhamento para valorização, passando a população a identificar estes locais como pontos de recepção desses resíduos. A contribuição da população residente na envolvência das escolas foi também fundamental, além de reciclarem também ajudaram as escolas a alcançar os melhores resultados para a região» refere Telma Robim, administradora executiva da ALGAR.

Sobre a ALGAR

A ALGAR – Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., é a entidade responsável, no Algarve, pelo sistema integrado de recolha seletiva, transferência, triagem dos materiais destinados à reciclagem, aproveitamento energético do biogás produzido em aterro sanitário, compostagem de resíduos verdes e o tratamento dos resíduos sólidos urbanos depositados em aterro sanitário, produzidos nos Municípios de Albufeira, Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António./ A ALGAR, no âmbito da sua atividade, está disponível para agendar visitas guiadas às suas instalações.

Sobre o Electrão

O Electrão – Associação de Gestão de Resíduos é a entidade responsável por três dos principais sistemas de recolha e reciclagem de resíduos: embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados. Gere uma rede de recolha de equipamentos elétricos e pilhas usadas com mais de 9000 locais de recolha dispersos por todo o território nacional e é também responsável pela reciclagem de embalagens em todo o país. A sua principal missão é assegurar a reciclagem dos resíduos recolhidos, contribuindo para a minimização do impacto ambiental e para um reaproveitamento dos materiais que os constituem promovendo a economia circular. Desenvolve diversas campanhas de comunicação e sensibilização com o objetivo de promover uma maior consciencialização ambiental e uma mudança de comportamentos, de que se destacam o Quartel Electrão, a Escola Electrão, o TransforMAR e o Movimento Faz Pelo Planeta By Electrão.