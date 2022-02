Cabeça de Moufi dá empate ao Portimonense frente ao Santa Clara

Equipa de Portimão conseguiu empatar num terreno difícil. É o nono jogo do Portimonense sem vencer para o campeonato.

A calma reinou (apenas) nos momentos iniciais da partida de hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro, que opôs Santa Clara e Portimonense e encerrou a 23ª jornada do campeonato.

Foi preciso esperar até aos 32 minutos para ver algum perigo. O autor da proeza foi Nakajima, com um remate cruzado que passou perto da baliza insular.

O Santa Clara despertou e, perto do intervalo, adiantou-se no marcador. Na sequência de uma excelente jogada coletiva, Lincoln surgiu na cara de Samuel Portugal e não desperdiçou as facilidades, fazendo o 1-0.

No regresso dos balneários esperava-se um Portimonense mais afoito no ataque, mas quem surgiu em alta rotação inicialmente foi a equipa da casa.

Primeiro, logo ao minuto 47, Lincoln cabeceou ao poste na sequência de um cruzamento de Cryzan, com Rui Costa a falhar a recarga. Cinco minutos volvidos, foi novamente Rui Costa a ter oportunidade de emendar uma recarga após defesa de Samuel Portugal, mas falhou de forma incrível o segundo dos açorianos.

Foi preciso esperar até aos 59 minutos para ver um algo do Portimonense. Após cruzamento de Angulo, Fabrício no coração da área cabeceou como mandam as regras, mas Marco respondeu com uma boa defesa. No entanto foi sol de pouca dura, pois o Santa Clara voltou a controlar a partida e aos 68 minutos voltou a ver o segundo golo negado pelo poste, quando o japonês Morita rematou tão colocado que a bola esbarrou no ferro.

A partir daqui os algarvios conseguiram suster o ímpeto insular e, quando poucos o previam, chegaram ao empate à passagem do minuto 80. Um cruzamento fantástico de Nakajima isolou Moufi, que de cabeça colocou a bola no fundo das redes.

O Santa Clara respondeu minutos depois, com um livre de Lincoln que beijou as redes…na malha lateral. Que perigo!

A última grande oportunidade da partida foi para o Portimonense. E que oportunidade. Angulo, com um grande remate, viu o poste a negar-lhe a glória em período de compensação, prevalecendo assim a igualdade a um golo.

Com este resultado, o Portimonense soma 28 pontos e queda-se pelo 9º lugar na tabela. Na próxima jornada, os alvinegros voltam a jogar fora, em Vizela, domingo, dia 27 de fevereiro, às 15h30.