Bomburgers, uma receita farense para a crise na restauração

Marca Bomburgers surgiu em Faro, em setembro com apenas cinco hambúrgueres, uma sobremesa e duas bebidas caseiras. Com mais de 600 encomendas por mês, o próximo passo é a expansão regional.

Afirma-se como sendo a primeira dark kitchen no Algarve e nasceu em plena pandemia da COVID-19.

O conceito é simples: uma marca que não possui espaço físico, como um restaurante, sendo especializado apenas em take away e entregas ao domicílio, uma operação feita apenas através de meios digitais.

A Bomburgers Faro deu os primeiros passos em setembro último, com o objetivo claro de manter postos de trabalho, continuar as encomendas a fornecedores locais e apostar na qualidade dos ingredientes.

Isto porque, Teresa Sequeira, a mentora do projeto, era já proprietária do restaurante Almare Gastrobar, que abriu portas no início do ano de 2020, mas que com a pandemia, cedo percebeu que toda a estratégia teria de ser redefinida.

«Apesar de termos encerrado portas em março, a partir do final de maio, quando reabrimos, trabalhámos sempre bem no verão. No mês de setembro percebemos que a pandemia ainda estava bem presente e que íamos entrar na época baixa. Ficámos receosos e sem saber bem o que fazer porque o menu e o conceito do Almare Gastrobar não daria para take away, nem para entregas em casa do cliente porque trabalhávamos com produtos frescos e era impossível manter a mesma qualidade», começa por contar ao barlavento, a jovem de 27 anos, formada no nível quatro de Técnicas de Cozinha e Pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão.

«Nesse momento, parámos para pensar. Por muito boas ideias que possamos ter, temos sempre de nos basear em números. Os três pratos mais pedidos para casa são as pizzas, o sushi e os hambúrgueres. Não tenho experiência em sushi, não tenho experiência em pizzas, também não tinha experiência em hambúrgueres, mas olhando para as nossas condições, para o nosso staff e para o que existia em Faro, pensámos em fazer os melhores hambúrgueres. Criámos um bom produto e apostámos no digital», explicita.

Depois de duas semanas a aperfeiçoar receitas, nasce assim o Bomburgers Faro, uma marca especializada em hambúrgueres artesanais, totalmente digital e que opera na cozinha do Almare Gastrobar, enquanto este «apenas hiberna», nas palavras da jovem empreendedora.

Mas e o que destaca o Bomburgers Faro em relação a outras marcas? Sequeira responde: «Desde o pão até à carne, os ingredientes principais, que são produtos nacionais, de fornecedores locais, com uma qualidade extrema e um custo diferente. O pão é brioche. Depois as nossas batatas fritas são trufadas. Ou seja, são fritas e terminadas com óleo de trufa, um produto premium. A sobremesa também é algo que nos destaca, o brownie de chocolate com mousse de manteiga de amendoim, que é uma loucura e tem tido imensa saída. Outro dos pontos é a personalização. Personalizamos tudo, desde os sacos, até às redes sociais e à loja. Por exemplo, a plataforma de venda que utilizamos na Internet é usada pelos melhores da restauração e o cliente só tem de escolher a opção take away ou entrega em casa e depois é super intuitivo».

Outro ponto de destaque é a rede de parcerias que aos poucos se está a criar. «Somos parceiros do Hospital de Faro, pois todos os profissionais de saúde têm 15 por cento de desconto e também do Clube de Surf de Faro, já que todos os associados usufruem da mesma promoção. Estamos, neste momento, em vias de fechar também parceria com a Universidade do Algarve (UAlg)».

Além disso, «desde o início que sempre tivemos o apoio da Câmara Municipal de Faro, através do serviço de distribuição com os táxis da cidade. Temos estado a trabalhar com este serviço, em que são os taxistas que levam as encomendas aos domicílios e o cliente não tem esse custo extra. É uma mais-valia. Não trabalhamos com nenhuma outra plataforma e assim que acabar o confinamento vamos ter o nosso próprio estafeta», relata a jovem. E já com cinco meses de operação, o feedback por parte dos clientes parece ser o mais positivo possível.

«Vendemos, por mês, mais do que 600 hambúrgueres. A procura é diária e desde novembro que não temos uma noite a zero. O feedback foi sempre muito bom logo desde início. Atingimos toda a gente, não há faixas etárias, nem classes a destacar. Uma das nossas melhores clientes é a Mariana que tem 80 anos. Esse foi também um dos nossos objetivos, atingir todo o tido de pessoas. O cliente pode ter tendência a recuar um pouco quando vê o nosso preço, porque pode estar um ou dois euros acima da média, mas a qualidade compensa e justifica isso», conclui a empreendedora.

Um conselho aos empresários

O maior plano de Teresa Sequeira, a mentora do projeto, e proprietária do restaurante Almare Gastrobar, em Faro, passa por crescer e levar a marca a outras terras algarvias. «Queremos expandir pelo Algarve e abrir o próprio espaço só do Bomburgers. Queremos continuar a apostar no que é nacional e no que é regional. Queremos continuar a crescer. Estamos a tratar disso, mas será com o tempo, não queremos lançar tudo na mesma altura, até porque queremos também perceber como serão as coisas no pós-pandemia. Sobre a possibilidade de outros conceitos? Claro que sim. Tenho 27 anos e até me reformar ainda tenho tanto tempo. Se continuar nesta área será, de certeza, sem parar», acrescenta.

Teresa Sequeira deixa uma mensagem a todos os outros empresários do ramo da restauração, e não só.

«Queremos dar o testemunho de que é possível. Estivemos desanimados. Víamos os números do desemprego a subir, os restaurantes a falir e o Algarve sem solução à vista. Nós não quisemos entrar nessa espiral negativa. Reinventámo-nos e somos a prova que quando se pensa numa solução, é possível. A nossa solução foram os hambúrgueres, mas outras pessoas poderá ser outro conceito. A minha formação é em fine dining e nas estrelas Michelin. Não tínhamos nem equipamento, nem experiência em hambúrgueres, mas adaptámo-nos. Nunca desistimos», conclui a jovem.

O que há no menu?

Quanto às opções de hambúrgueres, há cinco à disposição: o clássico, o double, o chicken, o bomburguer e o veggie. São todos de carne de vaca, 100 por cento bovino, à exceção do chicken, que é de frango, e o veggie, que leva feijão.

Os queijos variam consoante as opções, tal como os molhos. Por exemplo, o bomburguer leva cogumelos salteados, compota de figo, queijo gorgonzola e agrião. Já o double tem duas camadas de carne, queijo cheddar, bacon, pickes, tomate, alface e ovo.

Os preços vão desde os 7,90 euros (veggie) aos 12,90 (double). Há ainda a possibilidade de integrar o hambúrguer num menu, onde se inclui uma bebida, que pode ser iced tea da casa ou limonada com menta, e o brownie de chocolate.

Nesse caso, os preços variam entre os 13 euros (veggie) e os 17 (double). Para o futuro, as ideias estão já bem definidas. Em termos de menu, está prestes a entrar uma nova opção no cardápio, um hot dog de gambas panadas, maionese de wasabi, alga nori, manga e sweet chili.

A gerência tem ainda a intenção de aumentar a escolha nos acompanhamentos e um hambúrguer para crianças, algo que «os clientes têm pedido», nas palavras de Sequeira.

Quem quiser encomendar no Bomburgers Faro basta visitar o website e selecionar a opção take away ou entrega em casa, de terça-feira a domingo, entre as 18h30 e as 22h30.