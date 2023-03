Boa Esperança estreia nova revista no «Dia das Mentiras»

Boa Esperança, coletivo de Portimão, estreia a nova revista à portuguesa a 1 de abril, o «Dia das Mentiras».

Parece mentira, mas 1 de abril é a data escolhida pelo Boa Esperança para a estreia de «Nós somos Revista», o novo espetáculo da popular coletividade de Portimão, que honra uma tradição artística já com seis décadas.

Com textos e letras originais de Carlos Pacheco, esta revista repleta de críticas bem-humoradas à atualidade tem estreia marcada para as 21h30 de 1 de abril e ficará em cena na sala de espetáculos do Boa Esperança Atlético Clube Portimonense nos próximos três meses, com atuações às sextas e sábados, a partir das 21h30, e aos domingos, às 15h00 e às 17h00.

Entre inúmeras rábulas e momentos musicais, o público poderá rir com as peripécias de um casal bem conhecido que reclama contra a revista, ainda e sempre na moda porque uma das suas essências passa por denunciar, entre risos e gargalhadas, os aldrabões especializados em endrominar o povo, que se revê neste divertido género de arte popular cheio de brilhos e purpurinas.

Com sede no centro da cidade, o Boa Esperança pretende com mais esta produção dinamizar o setor artístico e cultural e entreter os portimonenses e os visitantes, impedidos nos últimos anos de assistir ao seu espetáculo de revista.

O espetáculo será levado à cena às sextas-feiras e sábados (21h30) e aos domingos (15h00 e 17h00).

Para além de Carlos Pacheco, o elenco é composto por Telma Brazona, Flávio Vicente, Soraia Correia, Isa de Brito, Lurdes Carriçal, Filipa Goulart, Catarina Duarte, Mariana Jobling, Maria Martins, Jenifer Novais e Rita Ferreira.

Os bilhetes podem desde já ser reservados entre as 15h00 e as 21h00 por telemóvel (967188290), contacto telefónico também disponível para informações complementares e esclarecimento de dúvidas.