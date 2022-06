BMX: Bruno Cardoso e Rita Xufre revalidam títulos em Quarteira

Bruno Cardoso (Ain Cotiere BMX Sodicycle) e Rita Xufre (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside) revalidaram ontem, em Quarteira, Loulé, os títulos de campeões nacionais de BMX.

Na categoria masculina de BMX, Bruno Cardoso confirmou o favoritismo, impondo-se diante de Miguel Domingos (Team BMX Quarteira) e de David Almeida (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside), renovando o estatuto de campeão nacional de elite.

Nas categorias femininas, a divisão etária foi diferente. Rita Xufre, campeã em título e ainda em idade de cadete, triunfou na corrida para as participantes entre os 15 e os 24 anos. Na categoria de mais de 25 anos impôs-se Mónica Gaboleiro.

A corrida de juniores masculinos assistiu ao triunfo de um corredor da casa, Renato Silva (Team BMX Quarteira), o mesmo sucedendo nos cadetes, com vitória de Lourenço Hartel.

Nas categorias masculinas de escolas ganharam o juvenil Francisco Sousa (Team BMX Quarteira), o infantil Gonçalo Ribeiro (Clube Bicross de Portimão), o iniciado Gustavo Pereira (Clube Bicross de Portimão), o benjamim Isaac Borralho (AEBTT Rio/Mr. Print) e o pupilo Miguel Santos (Núcleo Bicross de Setúbal/Knowledge Inside). No sector feminino das escolas as melhores foram Carlota Santos (Casa do Povo de Abrunheira), na faixa etária 13-14 anos, e Maria Pinto, da mesma equipa, no escalão 9-12 anos.

As vitórias nas provas de veteranos sorriram a Carlos Rosado (Clube Bicross de Portimão), em BMX Race, enquanto em cruiser foram para André Martins (Team BMX Quarteira), em 30-39 anos, e Paulo Domingues, em maiores de 40.

Por equipas o título ficou no Algarve, viajando para as vitrinas do Clube Bicross de Portimão.