Beto «gelou» Guimarães e Portimonense estreou-se na Liga a vencer

Algarvios começam campeonato «com o pé direito», vencendo no difícil terreno do Vitória Sport Clube (Guimarães) com um golo do inevitável Beto, já na reta final.

O Portimonense deslocou-se hoje, domingo, dia 8 de agosto, a Guimarães, para defrontar o Vitória Sport Clube na jornada inaugural da Liga Bwin. Paulo Sérgio apostou em caras já conhecidas no 11 inicial, com uma exceção: o jovem Filipe Relvas, defesa central que se estreou, adaptado, na lateral esquerda da defensiva algarvia.

A etapa regulamentar da partida contou com sinal mais dos homens da casa, que tiveram mais volume ofensivo e, entre várias tentativas de criar perigo, somaram duas excelentes oportunidades para o golo. Primeiro, foi Borevkovic a cabecear aos ferros da baliza algarvia, depois de um cruzamento de Marcus Edwards.

Depois, foi Ricardo Quaresma a trabalhar sob o flanco direito e a tirar um cruzamento que acabou demasiado chegado à baliza, esbarrando novamente nos postes da baliza defendida por Samuel Portugal.

Depois do intervalo, o Portimonense voltou ao relvado com mais argumentos e conseguindo, por vezes, remeter os vimaranenses à sua zona mais recuada. No entanto, as primeiras oportunidades foram novamente para os homens de Guimarães.

Ao minuto 54, Alfa Semedo, com um belo remate de meia distância, obrigou Samuel Portugal a uma defesa apertada. Cinco minutos volvidos, Marcus Edwards apareceu em boa posição na área algarvia mas rematou por cima.

A turma de Paulo Sérgio respondeu ao minuto 73, com o estreante Filipe Relvas a cabecear com muito, muito perigo à baliza de Trmal, após um canto pela esquerda.

Os algarvios, usando alguma experiência, foram enervando a equipa da casa e, tirando partido desse desnorte minhoto, acabaram por chegar ao golo aos 87 minutos. Foi Beto, pois claro, que desviou com mestria um cruzamento venenoso de Aylton Boa Morte.

Já em período de compensação, Aylton Boa Morte ainda introduziu a bola novamente na baliza vimaranense, mas estava offside e o lance foi de imediato anulado. Marcus Edwards, mesmo ao cair do pano, apareceu praticamente isolado na cara de Samuel Portugal mas, com tudo para empatar, atirou ao lado. Que susto para os algarvios!

O Portimonense, no entanto, segurou mesmo os três pontos e entra no campeonato a ganhar, num campo sempre complicado. Na próxima jornada, os algarvios recebem o Gil Vicente, domingo, dia 15 de agosto, às 15h30.