Bernardo Pinheiro fecha época com vitória em Portimão

Bernardo Pinheiro fecha época com vitória. Piloto de Portimão venceu corrida no Autódromo Internacional do Algarve.

Foi com um segundo lugar e uma magnifica vitória que Bernardo Pinheiro colocou hoje um ponto final na sua época desportiva 2023.

A jogar em casa, o piloto de Portimão contou com o apoio de muitos dos seus fãs no Autódromo Internacional do Algarve e depois de ter terminado em segundo a primeira corrida do dia, no segundo confronto foi de forma magistral que venceu ao lado de George King, o seu colega de equipa ao longo do ano.

Após a segunda posição da corrida da manhã, marcada por uma reação de Bernardo Pinheiro após um primeiro turno onde King chegou mesmo a descer do segundo posto na grelha para o quarto lugar em corrida, o piloto algarvio sabia que a segunda corrida tinha que ser de ataque total por força de arrancar na sexta posição da grelha.

Com o asfalto molhado e a contas com uma pressão menos correta nas rodas traseiras do seu Ligier JS P4 foi de forma segura e sem riscos que entregou o volante a King no final do seu turno, então já no terceiro posto.

Com a pressão nos pneus corrigida aquando da paragem King fez um segundo turno igualmente perfeito e nos últimos minutos da hora de corrida estava já o 60 com as cores do Portimonense Futebol SAD na primeira posição em que cruzou a linha de meta para confirmar a segunda vitória do ano para a dupla luso-britânica, resultado celebrado de forma efusiva pela equipa e também pelas várias dezenas de apoiantes do piloto do Algarve.

«A primeira corrida foi condicionada por uma fase inicial mais complicada devido a não termos conseguido colocar a temperatura que queríamos nos pneus, perdemos muito tempo no primeiro turno e depois foi impossível recuperar além do segundo posto em que terminámos. Na segunda corrida tínhamos que atacar pois arrancámos em sexto, mas com a chuva conseguimos de imediato colocar um bom ritmo e a estratégia de sermos os primeiros na mudança de piloto também nos ajudou. A pista estava muito difícil mas depois da minha recuperação inicial o George continuou o trabalho e fechámos a corrida com a segunda vitória do ano», referiu o piloto algarvio depois de junto com a sua equipa ter igualmente celebrado a segunda posição no campeonato com o tradicional mergulho na piscina do Autódromo Internacional do Algarve.

Com os resultados alcançados este sábado, Bernardo Pinheiro termina a Ligier European Series como vice-campeão após uma temporada repleta de desafios onde os novos circuitos totalmente desconhecidos foram superados degrau após degrau, mostrando todo o potencial do jovem piloto que em 2024 enfrenta novos desafios no paddock do European Le Mans Series.