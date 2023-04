Barlavento ganha, de novo, Prémio de Jornalismo da Agência Nacional de Inovação (ANI)

Agência Nacional de Inovação (ANI) entregou hoje o Prémio Nacional de Inovação na Co municação Social edições 2021 e 2022. Jornalista Maria Simiris, do barlavento, foi a única vencedora da categoria regional.

A Agência Nacional de Inovação (ANI) entregou hoje, 21 de abril, data em que se assinala o Dia Mundial da Criatividade e da Inovação, o Prémio Nacional de Inovação na Comunicação Social edições 2021 e 2022.

Miriam Alves, da SIC, Rui da Rocha Ferreira, da Exame Informática, e Maria Simiris, do jornal barlavento venceram as distinções relativas a 2021, e Rita Colaço, da Antena 1, Teresa Sofia Serafim, do Público, foram os vencedores em 2022.

Os jornalistas Fátima Caçador, do Sapo Tek, e Lourenço Medeiros, da SIC, recebem prémios carreira 2021 e 2022 respetivamente.

A cerimónia de entrega de prémios está a decorrer no WOW – World of Wine, em Vila Nova de Gaia, num evento que conta com a presença do correspondente internacional do The Economist, Robert Lane Greene como key note speaker, e com representantes do Sindicato dos Jornalistas e da COTEC, que integraram o júri.

Organizado pela ANI, o Prémio Nacional de Inovação na Comunicação Social pretende reconhecer a qualidade jornalística, distinguindo os melhores trabalhos na área da inovação de base científica e tecnológica desenvolvida em Portugal (ou em parceria relevante com entidades nacionais) em 2021 e 2022.

Este prémio pretende aproximar os órgãos de comunicação social (OCS) e jornalistas à comunidade científica e tecnológica, bem como valorizar o tema da Inovação na comunicação social enquanto poderoso instrumento de serviço público.

«Os media têm uma importância essencial e transversal a todas as esferas da sociedade. Por isso, torna-se fundamental promover trabalhos na comunicação social sobre inovação de base científica e tecnológica que permite aproximar a comunidade científica do cidadão comum, tornando-a capaz de responder aos desafios exigidos pela sociedade. Impulsionar o jornalismo de qualidade e consequentemente a própria inovação é a base para uma sociedade e para uma economia mais competitiva. É na promoção do diálogo público que construímos um Portugal mais inovador e sustentável» refere António Grilo, presidente da ANI.

Além da entrega de prémios, o evento contou com a participação do correspondente internacional do The Economist, Robert Lane Greene, que fez uma intervenção sob o tema «Como o jornalismo sobre inovação pode inovar e melhorar?».

O Prémio Nacional de Inovação na Comunicação Social é promovido no âmbito do SIAC – Iniciativa TECH4INNOV que visa a Transferência de Conhecimento, cofinanciado pela União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, enquadrado no Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (COMPETE 2020) do Portugal 2020.

Recorde-se que no âmbito da comunicação social regional, a ANI já tinha atribuído este prémio nacional ao trabalho jornalístico «Marcelo vem conhecer Catamarã eletrosolar algarvio em Vilamoura», assinado por Bruno Filipe Pires, diretor e jornalista do barlavento – semanário regional do Algarve.

Prémios atribuídos

No conjunto dos dois anos (em 2021, não se realizou por causa da pandemia), foram atribuídos oito prémios, quatro em cada uma das edições:

2021

Imprensa Escrita

«Portugal Quântico»

Exame Informática

Rui da Rocha Ferreira (distinguido pela segunda vez nestes prémios)

Audiovisual e multimédia

Episódio 5 da séria «Os Descobridores»

SIC

Miriam Alves

Imprensa Regional

«Bake My Dog Happy: a marca pioneira algarvia vem ensinar a cãozinhar»

Maria Simiris

Barlavento

Prémio Carreira

Fátima Caçador, diretora do Sapo Tek

2022

Imprensa Escrita

«Dentro da ciência de uma missão espacial em Lisboa»

Público

Teresa Sofia Serafim

Audiovisual e multimédia

«A vida secreta dos algoritmos»

Antena1

Ria Colaço

Imprensa Regional – Não Atribuído por inelegibilidade de peças

Prémio Carreira

Lourenço Medeiros, editor de Novas Tecnologias da SIC e autor dos programas/rúbricas da SIC e SIC Notícias «Futuro Hoje» e «Planeta Lourenço»