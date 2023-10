Barão de São João Walk & Art Fest regressa em novembro

A aldeia de Barão de São João, em Lagos, volta a ser palco, de 3 a 5 de novembro, de um festival que junta as caminhadas e a arte.

A aldeia de Barão de São João, no concelho de Lagos, volta a ser palco, de 3 a 5 de novembro, de um festival que junta as caminhadas e a arte.

O programa da 6.ª edição do «Barão de São João – Walk & Art Fest» inclui atividades diversas, pensadas para famílias, amantes do ar livre e todos os interessados nas práticas artísticas e de bem-estar.

A Câmara Municipal de Lagos e a Associação Almargem são os organizadores do «Barão de São João – Walk & Art Fest», que conta, mais uma vez, com a parceria da comunidade artística local e o apoio da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João. O festival tem como sede o Centro Cultural de Barão de São João e decorre em vários espaços da aldeia e do território envolvente, permitindo explorar o património natural e cultural local.

O programa conta com mais de 80 atividades, distribuídas pelos três dias de evento: caminhadas e passeios temáticos, percursos de BTT, atividades para crianças, atividades de bem-estar e workshops. Está ainda prevista uma sessão de poesia, no sábado ao final da tarde. Todas as atividades são gratuitas, mas sujeitas a inscrição no site do festival.

Exposições, caminhadas, natureza, workshops, música: os destaques do programa

Um dos pontos altos do «Barão de São João – Walk & Art Fest» é a instalação artística, uma exposição coletiva de obras de vários artistas locais, que poderá ser vista durante todos os dias do evento nas ruas de Barão de São João.

No sábado à noite, como é já tradição, o Centro Cultural de Barão de São João vai ser palco de um concerto: «Time for T», a versão a solo de Tiago Saga, com a voz e a guitarra a garantirem uma noite quente.

As caminhadas previstas têm diferentes níveis de dificuldade, para que todos possam usufruir da atividade física e da natureza desta freguesia. Os passeios temáticos permitem descobrir a história, a geologia, a arquitetura, a fauna e a flora locais.

Destaque também para o programa dirigido especialmente a crianças: hora do conto, caça ao tesouro, oficina de carimbos, e várias atividades de descoberta da natureza. Estas são algumas das atividades pensadas para os mais novos.

Na temática do bem-estar incluem-se práticas como o Yoga, Tai Chi e QiGong (Chi Ckung), bem como sessões de grupo que juntam a música, a dança e o movimento, permitindo a participação e o envolvimento de todos.

Em todos os dias do evento vão decorrer workshops, que vão das artes (cianotipia, criação de mandalas), ao mindfulness, à alimentação (comida vegan) e à comunicação não-violenta. O evento volta a contar com várias parcerias, como empresas de animação turística e entidades oficiais que irão dinamizar grande parte das atividades.

O programa e as inscrições ficam disponíveis a partir de dia 13 de outubro, às 10h00, no website do evento.

O festival pode também ser acompanhado através das suas contas nas redes sociais Instagram e Facebook.