Efeméride integra programa da Semana de Combate ao Desperdício Alimentar, que decorre até 8 de junho.

Teve início no dia 2 de junho a primeira edição da Semana de Combate ao Desperdício Alimentar, data em que o polo de Portimão do Banco Alimentar do Algarve completou uma década de existência, efeméride assinalada com a inauguração das obras de requalificação do armazém situado na zona industrial da Coca Maravilhas e o descerramento de placa comemorativa, na presença do vereador João Gamboa em representação do município de Portimão, «que desde a primeira hora disponibilizou todas as condições necessárias ao funcionamento do polo local da instituição».

Na ocasião, o presidente do Banco Alimentar do Algarve, Nuno Alves, recebeu as chaves do novo veículo elétrico que passa a estar ao serviço do núcleo local, que contou com a comparticipação da autarquia portimonense, tendo dirigido uma palavra de reconhecimento a «cada uma das variadíssimas pessoas que, ao longo dos últimos dez anos de operação, têm feito esta casa, independentemente da sua colaboração, porque todas contribuíram ativamente para que este projeto seja aquilo que é, fazendo toda a diferença no barlavento».

«Devo agradecer de forma muito especial o trabalho que a Câmara de Portimão tem feito através da sua equipa inexcedível, que nos tem acompanhado ao longo deste caminho e nos lança desafios que procuramos acompanhar dentro do possível», disse o responsável.

Por sua vez, o vereador João Gamboa destacou a relevância social do Banco Alimentar, ao afirmar que «não há palavras para descrever todo o trabalho ao serviço da sociedade, seja ao nível do combate à fome e ao desperdício alimentar, seja no incentivo ao voluntariado», afirmando que «temos a felicidade de contar em Portimão com uma série de instituições de ação social, com as quais criámos uma cultura de trabalho em equipa e coordenação, o que nos permite uma capacidade de reação rápida quando acontece algo».

«Estaremos sempre disponíveis para contribuir com aquilo que for necessário, pois na nossa área de atuação nunca devem haver linhas vermelhas ou limites que travem qualquer tipo de ajuda em prol da comunidade», afirmou o autarca.

A estrutura algarvia do Banco Alimentar Contra a Fome, com armazéns em Faro e Portimão, é a quarta do país a nível de operação. Ao longo desta década, a base operacional de Portimão, que serve toda a zona do Barlavento, desde Vila do Bispo até Albufeira, distribuiu pelos carenciados desta sub-região um total de 8.4 milhões de quilos de bens alimentares, equivalentes a um valor de 9.1 milhões de euros.

Capacidade de intervenção ampliada para fazer face à pandemia

No sentido de fazer face às exigências derivadas da COVID-19, o armazém de Portimão do Banco Alimentar do Algarve ampliou a sua capacidade de intervenção, com horário alargado de funcionamento das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30, estando o período da manhã reservado ao atendimento às instituições beneficiárias.

Para além de ter aumentado de quatro para seis o número de pessoas que constituem a equipa técnica, que assegura diariamente o funcionamento deste polo, nomeadamente atendimento às instituições, organização e entrega de cabazes e recolha diária dos excedentes alimentares, a instituição conta atualmente com uma dezena de voluntários.

O polo de Portimão do Banco Alimentar do Algarve assegura a recolha de excedentes alimentares, sendo que nos últimos anos tem vindo a disponibilizar uma viatura refrigerada para a recolha diária entre Vila do Bispo e Albufeira nos supermercados parceiros (Apolónia, Aldi, Recheio e Lidl), produtores agrícolas e alguns polos de indústrias de bens alimentares do Barlavento.

Por força dos impedimentos provocados pela pandemia, as campanhas nacionais de recolha de alimentos foram fortemente impactadas e durante algum tempo decorreram apenas em versão online, «o que não teve a mesma recetividade por parte das pessoas», só sendo possível o regresso presencial em novembro de 2021.

Por outro lado, no ano passado o total das recolhas de excedentes pelo Banco Alimentar superou largamente os números de 2020, perfazendo 793.609 quilos, dos quais 110.009 quilos foram recolhidos em supermercados e produtores da sub-região.

A última campanha de recolha de alimentos realizou-se no passado fim-de-semana, de 28 e 29 de maio, e mobilizou cerca de 300 voluntários na zona do barlavento, tendo sido recolhidas cerca de 40 toneladas de alimentos para o armazém de Portimão, que posteriormente serão distribuídas pelas 42 instituições beneficiárias do Banco Alimentar na região barlaventina.

O Banco Alimentar do Algarve integra também o projeto «Toneladas de Ajuda», da Algar, uma campanha de responsabilidade social que consiste em valorizar todos os resíduos recicláveis que as instituições sociais inscritas queiram entregar, nomeadamente embalagens plásticas, metálicas, papel, cartão e vidro, em troca de alimentos.

Cada entidade aderente recebe em função da quantidade de embalagens separadas para reciclar, tendo em 2021 sido atingido um recorde, com o apuramento de 506.158 euros em alimentos, o que elevou o Banco Alimentar do Algarve ao segundo lugar nacional, com 423 toneladas recolhidas.

Apoio municipal desde a primeira hora

O município de Portimão assegurou «desde a primeira hora todas as condições para a criação de um polo do Banco Alimentar na cidade, suportando os custos inerentes à água, luz e rendas e colaborando anualmente nas campanhas de recolha de alimentos, com a cedência de transporte e motoristas».

Nos últimos anos, têm sido estabelecidos contratos-programa, num total de 22.730 euros, destinados à aquisição de equipamento e vestuário para colaboradores, cacifos, estantes e bancadas, bem como para aquisição da viatura elétrica que agora vai entrar ao serviço, entre outros.

Deste valor faz parte a celebração de um contrato-programa de 14.500 euros, para obras de melhoria e beneficiação no armazém, reforçado posteriormente por outras verbas destinadas à pintura do edifício e criação de um novo escritório para atendimento, e cujas beneficiações foram inauguradas ontem, dia 2 de junho.

No âmbito dos apoios extraordinários implementados pela autarquia ao abrigo do Protocolo COVID, o núcleo de Portimão do Banco Alimentar recebeu também 15.000 euros, tendo sido assinado já neste ano um contrato-programa de funcionamento no valor de 2.287,20 euros, referente ao projeto «Luta contra o desperdício alimentar».