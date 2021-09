Autárquicas: Afluência às urnas era de 42,34 por cento até às 16h00

A afluência às urnas para as eleições autárquicas de hoje situava-se em 42,34 por cento até às 16h00, abaixo do valor registado há quatro anos, segundo dados da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI).

Comparado com as últimas eleições autárquicas, que se realizaram a 1 de outubro de 2017, a afluência às urnas baixou há quatro anos, até à mesma hora, tinham votado 44,39 por cento dos eleitores.

Segundo os números divulgados pelo MAI, até às 12h00, 20,94 por cento dos eleitores exerceram o seu direito de voto, ou seja, mais de 1,86 milhões de pessoas, mas também abaixo dos 22 por cento registados em 2017.

A votação nas urnas decorre este ano entre as 08h00 e as 20h00 locais (quando as mesas de voto fecharem nos Açores, serão 21h00 no restante território português).

Segundo dados da Secretaria-Geral do MAI, mais de 9,3 milhões de eleitores podem participar hoje na eleição do presidente da câmara, presidente da Assembleia da Assembleia Municipal e do executivo da Junta de Freguesia.

A estas eleições autárquicas apresentaram-se mais de duas dezenas de partidos e mais de 60 grupos de cidadãos.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) estima que tenham sido apresentadas, no total, cerca de 12.370 listas candidatas, das quais cerca de 1.035 são de grupos de cidadãos eleitores.

Serão eleitos os presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal dos 308 municípios do país e os 3.091 presidentes e executivos das Juntas de Freguesia (na ilha do Corvo, nos Açores, o concelho com menos eleitores, o executivo municipal desempenha também as competências atribuídas à freguesia).