Autarca de Albufeira desapontado com «promessas adiadas» do governo

José Carlos Rolo lembra «injustiça» dos critérios de risco nos concelhos mais turísticos.

O presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, está «desapontado por ver de novo adiadas as promessas que foram feitas por parte do Governo de alteração do critério de classificação de casos por 100.000 habitantes».

Em nota enviada às redações, o autarca sublinha que «se trata de não corrigir o injusto critério de classificação que não tem em conta a população estrangeira nos concelhos».

Rolo refere que o Centro de Testagem de Albufeira, «uma aposta forte do município, está disponível para apoiar as necessidades da Hotelaria e Restauração do concelho perante as novas regras de confinamento», com a realização de testes antigénio gratuitos.

Estas novas regras de confinamento «confirmam a estratégia» da Câmara Municipal de Albufeira, de que «o controlo da pandemia teria de assentar fundamentalmente na testagem e na vacinação». Também «valorizam finalmente a população vacinada, que será a verdadeira solução e, para os que ainda não tomaram a vacina, o controlo através de testes».

O presidente da Câmara admite que «os efeitos que as mais recentes medidas, de apresentação do certificado de vacinação ou de testagem obrigatória, terão nos hotéis e restaurantes, são ainda imprevisíveis».

Em conclusão, José Carlos Rolo lamenta que «Albufeira em primeiro plano e todos os outros municípios com fortes populações turísticas continuam fortemente prejudicados, o que se notará ainda de forma mais clara, logo que o número de casos positivos comece a decrescer».

Por tudo isso, a Câmara Municipal de Albufeira compromete-se «com todos os Albufeirenses a não baixar os braços e a lutar de todos as formas contra esta injustiça», concluiu o autarca.