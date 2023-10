Associação Turismo do Algarve (ATA) com agenda preenchida em outubro

A Associação Turismo do Algarve (ATA) tem agenda preenchida em outubro, com a participação em várias feiras e eventos internacionais.

A Associação Turismo do Algarve (ATA), tem uma agenda bastante preenchida em outubro, com a participação da região em várias feiras e eventos internacionais, desde os certames generalistas até aos que têm como tónica o turismo de luxo e o golfe.

De 10 a 13 de outubro, a ATA irá participar na feira de turismo TTG Travel Experience, em Rimini, destinada ao mercado italiano que tem vindo a evoluir de forma positiva para a região.

Feira exclusivamente dedicada a profissionais do sector do turismo, a ATA irá ali apresentar o Algarve enquanto destino turístico, ao trade italiano para aumentar os conhecimentos destes profissionais sobre a oferta diferenciadora da região.

A Associação Turismo do Algarve vai também participar na Routes World – Route Development Forum, em Istambul, uma feira multimercados que se realiza de 15 a 17 de outubro.

O maior evento global dedicado ao desenvolvimento de rotas aéreas, o Routes World 2023 reúne companhias de aviação, aeroportos e profissionais deste sector de todo o mundo, tornando-se numa plataforma de networking privilegiada para a criação de oportunidades de investimento e de definição estratégica de novas rotas.

Em conjunto com o Aeroporto de Faro, a ATA tem agendadas reuniões com mais de 20 companhias aéreas, com o objetivo de desenvolver e/ou criar novas ligações para a região, a partir de mercados como os EUA, Brasil e países nórdicos e reforçar outras já existentes com mais frequências ou através de uma extensão a year round.

De 16 a 19 de outubro, a ATA estará presente na International Golf Travel Market (IGTM), evento multimercados que terá lugar em Lisboa. Trata-se de uma das principais feiras direcionadas à comunidade internacional de viagens de golfe que junta, todos os anos, mais de mil profissionais ligados a este sector. No espaço Algarve estarão ainda presentes 30 empresas associadas, estando já pré-agendadas várias reuniões entre campos de golfe, hotelaria e operadores turísticos.

O Turismo do Algarve vai também no workshop MCE South Europe, que se realiza em Sevilha de 22 a 24 de outubro, sendo direcionado ao segmento do Turismo de Negócios.

A participação neste evento faz parte da estratégia da ATA para reforçar a promoção do Algarve, como um destino atrativo e diferenciador para acolher eventos profissionais e visitas em contexto de trabalho, junto de diferentes potenciais clientes do segmento Turismo de Negócios, identificados como relevantes.

De 27 a 29 e outubro, está garantida a presença do Turismo do Algarve no workshop All About People, em Cascais, dedicado aos mercados do Reino Unido e França.

O Turismo do Algarve vai participar, pela primeira vez, neste workshop B2B dedicado ao Turismo de Negócios, tendo como objetivo reunir com potenciais clientes deste segmento: agências, empresas e associações sediadas no Reino Unido e em França.

Por último, de 29 de outubro a 2 de novembro, a ATA irá participar no evento de luxo Loop Leisure Autumn, dirigido aos mercados de língua germânica.

O evento, que reúne os principais agentes do sector dedicados ao segmento do turismo de luxo, promove, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes. O reforço da aposta no segmento de luxo é uma das soluções definidas para alcançar um maior desenvolvimento sustentável do turismo da região.

«Aproximando-se o final do verão, a criação de novas motivações para visitar o Algarve ganha uma importância acrescida. Tornar o Algarve um destino apelativo ao longo de todo o ano continua a ser um dos grandes objetivos do Turismo do Algarve», afirma André Gomes, presidente do Turismo do Algarve.

De acordo com o responsável, as ações da ATA previstas para outubro, e que também incluem o apoio a press trips de vários mercados à região, «são exemplo desse esforço que temos vindo a empreender na procura permanente de novas formas e oportunidades para atrair mais visitantes à região, sobretudo nos meses fora da época alta. O golfe, o turismo de luxo, os eventos profissionais e a captação de novas ligações aéreas ao Algarve são alguns dos eixos fundamentais na persecução dessa estratégia», conclui.