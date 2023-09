Arrebita Portimão faz brilhar os chefs da região e convidados de peso

Quarta edição do Arrebita Portimão traz talento, comida, música, showcookings, e um mercado de produtores, de 16 a 17 de setembro.

A Amuse Bouche, Food StoryTellers leva a Portimão um elenco de luxo, com os melhores cozinheiros e cozinheiras de todo o país, nos dias 16 e 17 de setembro, entre as 18 e as 23 horas. A entrada é gratuita e os pratos têm o preço de 6.50 euros.

O centro da cidade algarvia vai entrar em ebulição. Ao longo dos dois dias, mais de 20 chefs de topo irão fazer as delícias dos visitantes, com criações de autor, inusitadas e apetitosas, para comer à mão, sem formalidades.

E este ano, para além de comerem pratos únicos originais, os visitantes irão também aprender receitas, técnicas e truques, em direto, com alguns dos chefs convidados.

É a grande novidade deste Arrebita Portimão, com uma programação de quatro sessões de showcookings por dia no Palco Cepsa, onde também tocarão os DJs que vão animar a festa.

O mote desta edição é o novo talento e a criatividade. E o Algarve tem visto crescer uma nova comunidade de cozinheiros e cozinheiras cheios de garra, de paixão e de ousadia, com novos restaurantes de cozinha criativa, com base nos produtos e tradições locais, elevando a gastronomia da região para um outro nível. O cartaz conta com grande nomes nacionais, como sempre, mas este Arrebita Portimão é também uma homenagem aos novos e destemidos protagonistas do bem comer na região e em todo o país.

O Mercado dos Produtores locais está de regresso, depois do sucesso do ano passado.

No sábado, 16 de setembro, dia de kick-off, há um programa a não perder. Marlene Vieira, uma das anfitriãs do programa MasterChef Portugal, e líder dos restaurantes Marlene, e Zunzun Gastrobar (Lisboa), é sem dúvida uma das cozinheiras mais relevantes do momento, e Gil Fernandes, da Fortaleza do Guincho (Hotel Fortaleza do Guincho, Cascais), com uma estrela Michelin, é reconhecidamente um dos mais promissores chefs da sua geração.

A eles, juntam-se Diogo Martins, do Zest (Faro); Nuno Martins, do Numa (Portimão); Ruben Santos, da Casa do Gadanha (Alentejo); Hugo Guerra, do Lobo Mau (Lisboa); João Correia, do Rossio Gastrobar (Altis Avenida, Lisboa), a bem-humorada dupla Joaquim Saraga Leal, Os Papagaios, & Hugo Brito, do Boi-Cavalo (Lisboa); João Sá, do Sála (Lisboa); Fábio Gomes e Leandro Silva, do Praia da Arrifana (Arrifana), e ainda Alex Horbenko, do Capsule Cafe (Ericeira).

As sobremesas ficam a cargo de mais uma dupla do Algarve: Lara Pinheiro, que trabalha no Salt (Copenhaga), e Rute Rocha, do Lulii’s Cake (Almancil).

No Palco Cepsa, haverá um showcooking gratuito com o Gil Fernandes, Marlene Viera, João Sá e Fábio Gomes, que irão partilhar alguns dos segredos da sua cozinha.

Um presente inesperado para os amantes da cozinha, foodies e aspirantes a chef.

No domingo, dia 17 de setembro, a festa prossegue, com mais nomes de peso com as estrelas da região: José Lopes, do Bom Bom, em Silves, com uma estrela Michelin; Luís Brito, do A Ver Tavira, também com uma estrela Michelin.

E brilham também Leonel Pereira, do Check In (Faro), Rui Rebelo, do Terraço Editorial (Lisboa), Alana Mostachio (Lisboa), Ilária Rossi, do Fermento Food & Wine (Sagres), Emidio Freire, do Faina (Portimão); o João Marreiros, do Loki (Portimão): o Francesco Ogliári, do Tua Madre (Évora); Hugo Guerra, do Lobo Mau (Lisboa) e David Jesus, do Seiva (Leça da Palmeira).

O Palco Cepsa, no domingo, fica por conta dos chefs Rui Rebelo, Leonel Pereira, João Marreiros e Hugo Guerra, cada um deles com um estilo, visão e abordagens diferentes à cozinha.

Tudo o mais é música, um ambiente incrível, e mesas cheias de amigos, de comida e de histórias inesquecíveis. O Arrebita Portimão é uma produção conjunta da Amuse Bouche e da Câmara Municipal de Portimão, a primeira cidade a colher o único festival criado para o período pandémico, em 2020.

O Arrebita Portugal é um festival itinerante de gastronomia, que tem lugar também em Idanha-a-Nova e no Alentejo. Ganhou o Grande Prémio de Gastronomia da Academia Portuguesa de Gastronomia, em 2021.