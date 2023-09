Aprovada candidatura de Olhão aos Bairros Comerciais Digitais

O município de Olhão, que viu aprovada uma candidatura de cerca de 1 milhão aos «Bairros Comerciais Digitais».

O Porto foi a cidade escolhida para a cerimónia de apresentação dos «Bairros Comerciais Digitais», que decorreu esta manhã.

O município de Olhão, que viu aprovada uma candidatura de cerca de 1 milhão de euros a fundos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), fez-se representar pelo vice-presidente, Ricardo Calé.

Esta iniciativa tem como objetivo a dinamização do comércio local, através da aposta na digitalização e modernização dos operadores económicos e dos seus modelos de negócio, na promoção do comércio e na integração digital das cadeias de abastecimento e escoamento.

Em Olhão, vai ser abrangida pelo projeto «Bairro.com Alma» a área compreendida entre os bairros da Barreta e do Levante e as avenidas da República e 5 de Outubro.

O sucesso da candidatura possibilitará, entre outros, garantir acesso wi-fi gratuito no espaço público, que permitirá aos clientes aceder gratuitamente a serviços e informações sobre estacionamento; aumentar a acessibilidade ao comércio digital através do acesso a plataformas de compras, permitindo que qualquer pessoa e em qualquer lugar possa aceder ao comércio local de Olhão; promover a reabilitação urbana e a instalação de mobiliário urbano; e reforçar a mobilidade e os acessos ao comércio local.

No final da cerimónia, Ricardo Calé sublinhou que «este projeto representa uma oportunidade de ouro para os comerciantes de Olhão modernizarem a forma como se relacionam com os seus clientes, uma forma que se pretende cada vez mais alicerçada nas novas tecnologias e no comércio digital. Este é o futuro. O município está presente para liderar este projeto e constituir-se parceiro do comércio tradicional da cidade».