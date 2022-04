APEXA leva discussão e partilha sobre inovação social a Albufeira

Cimeira RECRIA acontece no Auditório Municipal de Albufeira e junta instituições de todo o país para partilhar inovação social.

A cimeira RECRIA 2022 é a primeira edição de um evento bienal que vai acontecer para promover a partilha de boas práticas na área do impacto social, a apresentação de projetos de inovação social e o networking entre instituições e entidades ligadas ao terceiro setor, promovido pela Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve (APEXA).

Segundo a organização, será «uma tarde bastante completa com duas partes compostas por oradores de todo o país, que vêm partilhar conhecimento na área social e não só. Inovação e impacto social, marketing e sustentabilidade, serão apenas alguns dos temas abordados nesta tarde primaveril, para a qual já se encontram abertas as inscrições no site da APEXA».

Além de instituições de todo o país, a Associação convidou também vários oradores «que irão partilhar ideias, ferramentas, muita inovação social, e certamente que não faltará inclusão».

No evento marcarão presença Joe Santos (Vencer Autismo), Fernanda Freitas (Nuvem Vitória), Filipe Almeida (presidente da Portugal Inovação Social), Cláudia Pedra (Stone Soup Consulting), Ana Fontoura (Fidelidade Comunidade) e Cristiano Viegas (especialista em marketing para o terceiro Sector).

A cimeira RECRIA é 100 por cento inclusiva e com uma política de responsabilidade social bastante rígida. Todo o evento será interpretado em Língua Gestual Portuguesa, e todas as acessibilidades estão garantidas, pelo que qualquer pessoa poderá assistir.

Os lugares são muito reduzidos, pelo que «os interessados devem fazer a sua inscrição o quanto antes. «A pausa para café será bastante alargada para promover o networking e para todos se possam conhecer», segundo a organização, que revela ainda que «os aperitivos serão servidos pelo Veggie Café de Albufeira».

O evento é promovido e desenvolvido pelo projeto RECRIA – Centros Reabilitativos e Inovadores do Algarve, um projeto da APEXA com o investimento social do município de Albufeira, no âmbito das Parcerias para o Impacto da Portugal Inovação Social, Cofinanciado pelo Portugal 2020 – CRESC Algarve através do Fundo Social Europeu.