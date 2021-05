André Jordan preside à Comissão de Honra da candidatura de Vítor Aleixo à Câmara Municipal de Loulé.

O empresário André Jordan, conhecido como «o pai do turismo português» e considerado também um dos maiores empreendedores e empresários de Portugal, será o presidente da Comissão de Honra da candidatura de Vítor Aleixo à Câmara Municipal de Loulé nas próximas eleições autárquicas.

André Jordan, foi o fundador e idealizador dos empreendimentos da Quinta do Lago e Vilamoura XXI no concelho de Loulé, entre outros no país e no mundo.

Em 2014 foi distinguido com o World Travel Leader Awards pelo seu contributo para o desenvolvimento do turismo da região do Algarve, tendo também sido destacado como uma das doze pessoas mais influentes do turismo a nível mundial.

No momento crucial que vivemos, para a economia da região e para o concelho de Loulé, é de enorme relevância destacar a aceitação do convite efetuado pelo candidato socialista Vítor Aleixo ao empresário André Jordan, para presidir à sua Comissão de Honra nas próximas eleições autárquicas.

Os anteriores presidentes da Comissão de Honra do candidato Vítor Aleixo em 2013 e 2017 foram, a escritora Lídia Jorge e o jurista e político Guilherme d´Oliveira Martins.