André Gomes eleito presidente da Região de Turismo do Algarve

Única lista concorrente, encabeçada por André Gomes, para o mandato de 2023-2028, foi eleita para presidir a Região de Turismo do Algarve (RTA).

As eleições para a comissão executiva e para a mesa da assembleia geral da Região de Turismo do Algarve (RTA) decorreram ontem, terça-feira, dia 13 de junho, na sede da entidade regional, em Faro, resultando na eleição da única lista concorrente, encabeçada por André Gomes, eleito para o mandato de 2023-2028 com 24 votos a favor, cinco votos em branco e dois votos nulos.

O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins, foi reeleito presidente da mesa da assembleia geral da RTA na mesma lista, enquanto a presidente da Associação Portuguesa de Portos de Recreio (APPR), Isolete Correia, foi reeleita secretária.

Para o novo mandato dos órgãos sociais da RTA, Fátima Catarina, atual vice-presidente da comissão executiva, e o diretor do Aeroporto Internacional de Faro, Alberto Mota Borges, foram ambos eleitos para o órgão executivo, que integrará ainda o presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, Membro cooptado como representante dos municípios, e o presidente da Algarve Golf – Associação Regional de Golfe do Sul, José Matias, membro cooptado como representante das entidades privadas com interesse no desenvolvimento e valorização turística que participam na RTA.

O presidente eleito da Comissão Executiva, André Gomes, 42 anos, é o atual diretor do Núcleo de Promoção, Animação e Informação Turística da RTA, entidade onde desempenha o cargo desde setembro de 2018. A tomada de posse ocorrerá a 01 de agosto.