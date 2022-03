Ana Abrunhosa inaugura o novo UAlg TEC Campus na terça-feira

Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, inaugura o novo UALG TEC Campus na terça-feira, 29 de março.

O lançamento oficial do UALG TECH CAMPUS está marcado para terça-feira, dia 29 de março, no campus da Penha da Universidade do Algarve.

A inauguração contará com as presenças da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, e da Comissária Europeia Elisa Ferreira, responsável pela pasta Coesão e Reformas.

Às 16h30, a Comissária participará num Encontro/Debate com estudantes sobre a Política de Coesão, no Campus de Gambelas (Auditório Vermelho da Faculdade de Economia, Edifício 9), moderado pelo jornalista Alexandre Moura da Rádio Universitária do Algarve – RUA FM, que poderá ser acompanhado em direto no canal Youtube da UAlg.

A visita termina, pelas 18h00, no Campus de Gambelas, com um encontro entre a Comissária e representantes da comunidade ucraniana e de associações ativas no apoio no acolhimento aos refugiados na região.

O UALG TEC CAMPUS – Aceleradora de Empresas da Universidade do Algarve tem como principal objetivo a dinamização e expansão do ecossistema tecnológico da região (Algarve Tech Hub), a nível nacional e internacional, para as áreas das tecnologias da informação, impulsionando uma mudança favorável na economia e sociedade a nível regional e nacional.

É cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional da União Europeia, através do Programa Operacional Regional do Algarve 2014-2020 (CRESC ALGARVE 2020). O valor de investimento global, que engloba o UALG TEC CAMPUS e o UALG TEC HEALTH – Centro de Simulação Clínica da UAlg, é de 7 245 515,60 Euros, com cofinanciamento pelo FEDER de 5 868 867,64 Euros e autofinanciamento de 1 376 647,96 Euros. No UALG TEC CAMPUS, atualmente, estão alojadas 16 empresas (nacionais e internacionais), com cerca de 300 colaboradores, numa área de cerca de 4.500m2.