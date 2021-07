AMAL assina acordo com a Universidade do Algarve na área da Formação

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) vai assinar mais um Acordo de Cooperação com a Universidade do Algarve (UAlg), desta vez para a área da Formação. A decisão foi tomada em Reunião do Conselho Intermunicipal da passada sexta-feira.

O novo Acordo visa estabelecer as condições de cooperação em que as partes implementarão ações que contribuam para os objetivos estratégicos do Plano de Recuperação e Resiliência.

A intervenção será focada nas componentes Resiliência, Transição Climática e Transição Digital, nomeadamente no âmbito dos programas Impulso Jovens STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathmatics), destinados a aumentar a graduação superior de jovens em áreas de ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemática, bem como do programa Impulso Adultos, que visa apoiar a conversão e atualização de competências de adultos ativos, através de formações de curta duração no ensino superior, de nível inicial e de pós-graduação, assim como a formação ao longo da vida.

A cooperação deverá concretizar-se nos domínios de interesse para ambas as instituições, nomeadamente a colaboração na criação e implementação de programas de incentivo à transição dos estudantes do ensino secundário e profissional para o ensino superior; colaboração na criação de incentivos à participação nos programas de formação e na realização de formação e estágios em ambiente profissional; colaboração na organização e concretização dos programas de formação, disponibilizando os recursos humanos, técnicos e equipamentos necessários à sua realização; identificação de necessidades de conversão e/ou atualização de competências de adultos ativos; participação no planeamento e conceção de programas de formação graduada, pós-graduada de curta duração e de formação ao longo da vida; definição e implementação de planos de carreira e integração profissional e promoção de programas de formação junto do público-alvo.

A AMAL compromete-se, no âmbito desta cooperação, a colaborar com a Universidade do Algarve «na criação de programas de incentivo à transição dos estudantes do ensino secundário e profissional para o ensino superior e a participar na organização, implementação, promoção e divulgação da oferta formativa a implementar em parceria».

A AMAL e a UALg nomearão os seus coordenadores para, em estreita articulação, garantirem os desígnios destes programas.

É intenção das duas entidades que a oferta formativa «seja aproveitada não apenas por jovens estudantes, mas também por todos aqueles que já se encontram no mercado de trabalho».

Por essa razão, a AMAL assume ainda a responsabilidade de identificar e promover, em articulação com os associados e a Universidade do Algarve, incentivos à participação dos dirigentes, empresários e trabalhadores de entidades públicas e empresas nas ações de formação.

A Universidade do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve celebraram, a 16 de setembro de 2002, um Protocolo Geral de Cooperação que tem por objeto promover iniciativas que aprofundem a cooperação em domínios de interesse para ambas as instituições. Passadas quase duas décadas, as entidades continuam a trabalhar em conjunto na valorização da região algarvia.