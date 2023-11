AMAL aprova Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2024

As Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento da AMAL para 2024, que ronda os 7,3 milhões euros, foram hoje aprovados.

As Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve para 2024, que ronda os 7,3 milhões euros, foram aprovados na reunião do Conselho Intermunicipal, realizada hoje, segunda-feira, dia 20 de novembro.

A contratualização de programas e operacionalização de novos instrumentos afetos a fundos europeus, a mobilidade, o ambiente e a área social são alguns dos sectores prioritários da AMAL para o próximo ano.

Assim, 2024 será marcado pelo início efetivo do novo período de programação europeia (2021-2027). O Algarve nunca dispôs de tantos meios como agora, cabendo à AMAL a gestão de cerca de 180 milhões de euros, provenientes do Programa Operacional Regional, destinados a dois programas a contratualizar com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve: o ITI CIM (para projetos nas áreas dos resíduos, água, saúde, educação, transformação digital, combate às alterações climáticas e requalificação urbana) e o ITI PADRE 2 (para investimentos em territórios de baixa densidade). Acrescentando a estes programas a medida contratualizada no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que neste momento tem um valor de cerca de 40 milhões de euros, a AMAL terá a responsabilidade de gerir mais de 220 milhões de euros provenientes de fundos europeus.

O próximo ano continuará, também, a ser de grande importância para a AMAL enquanto Autoridade Regional de Transportes.

A gestão da concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros e o incremento do transporte de proximidade e a pedido serão exigências de todo o ano, estando ainda prevista a preparação da nova concessão de transporte público rodoviário intermunicipal de passageiros.

Caberá, igualmente, à AMAL, gerir, na região, o Programa «Incentivar + TP», que substitui e integra o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) e o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP) nos transportes públicos, e irá ser dada continuidade ao trabalho com vista à criação do passe único intermodal, assim como de uma plataforma de gestão do sistema e da integração das bilhéticas.

A exigir ações no curto e médio prazo, 2024 será, também, um ano importante para a concretização de várias medidas previstas no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC), com o objetivo de dotar os municípios algarvios de estratégias para fazer face às ameaças decorrentes das mudanças do clima. Nesta área, a AMAL continuará, ainda, a assumir responsabilidades na cogestão dos Parques Naturais da Ria Formosa e do Sapal de Castro Marim e prevê reforçar o Gabinete Florestal Intermunicipal.

Na área social, irá trabalhar na dinamização do Plano de Desenvolvimento Social do Algarve, elaborado em parceria com o Centro Distrital de Segurança Social de Faro. Irá, por outro lado, manter a aposta na Formação, continuando a antecipar e a dar resposta às necessidades de formação dos funcionários autárquicos, incluindo os que foram recentemente integrados por via do processo de descentralização de competências.

A AMAL terá, também, responsabilidades no planeamento, concertação e elaboração da rede plurianual de oferta educativa de dupla certificação e será a responsável pela concretização do Plano Intermunicipal de Promoção do Sucesso Escolar no Algarve.

Depois de aprovados na reunião de hoje do Conselho Intermunicipal, o Orçamento (no valor de 7.360.612,00 euros) e as Grandes Opções do Plano (GOP) para 2024, assim como o Plano de Recrutamento e o Mapa de Pessoal, seguem agora para votação na Assembleia Intermunicipal, numa reunião a realizar já em dezembro, em Castro Marim.