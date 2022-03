Alunos de Educação Social da UAlg criam campanha de ajuda à Ucrânia

Ação de voluntariado de alunos da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC) da Universidade do Algarve (UAlg).

Os alunos do curso de licenciatura em Educação Social da Universidade do Algarve (UAlg), lecionado na ESEC, não ficaram indiferentes à guerra na Ucrânia e decidiram organizar uma campanha de angariação de bens, para entregar a Associação de Ucranianos do Algarve, que ficará responsável pelo seu transporte até ao destino final no início da próxima semana.

Além das doações feitas pela academia, juntaram-se à iniciativa muitas outras pessoas, tendo sido angariados produtos alimentares, medicamentos, produtos de higiene pessoal, roupas quentes, alimentação para animais, material de primeiros socorros, entre outros.

A organização e embalamento dos produtos foi da responsabilidade dos alunos voluntários do curso de Educação Social e, dentro de uma das várias caixas, seguirá uma mensagem muito especial, escrita em ucraniano e dirigida a todo o povo que sofre com o conflito armado.

Segundo alunos responsáveis pela ação, «o que estamos a assistir na Ucrânia não nos deixa indiferentes. A guerra está a deixar um rasto de destruição e de dor sem precedentes em pleno século XXI».

Por isso, resolveram meter mãos à obra numa altura em que, um pouco por todo o país e também no Algarve, decorrem outras campanhas de angariação de donativos para enviar para os milhares de refugiados desta guerra.

Os alunos consideram que «esta iniciativa foi bastante importante, pois a guerra irá gerar muitas mortes, fome, miséria e agravar os problemas da sociedade. Foi com muita satisfação que vimos a solidariedade das pessoas, pois toda a ajuda fará a diferença na vida dos que estão a passar por esta guerra».

Os discentes garantem que «continuaremos a ajudar o povo ucraniano, pois precisamos de paz e não de guerra».

Para Cláudia Luísa, diretora do curso de Educação Social, estas ações são «de extrema importância para os estudantes, pois para além do conhecimento teórico, a prática é essencial e o sentir de uma causa humanitária fará parte da sua vivência como pessoas e profissionais».

A docente deixa ainda «uma palavra de agradecimento, sentido, a todas as pessoas que contribuíram com os muitos quilos de donativos, que ajudaram na sua organização e recolha e que se juntaram a nós nesta missão».