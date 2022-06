Alunos da Escola de Hotelaria de Portimão brilharam em dois concursos

Discentes conquistam pódios no concurso Maestro del Espresso Illy e no 3º Bootcamp de Aceleração promovido pela StartUp Portimão.

Os alunos da Escola de Hotelaria e Turismo (EHT) de Portimão conquistaram, no dia 26 de maio, «dois importantes prémios» de barismo e empreendedorismo.

Tawany Andrade, aluna finalista do curso de Técnico(a) de Restaurante/ Bar, conquistou o 2º lugar no concurso Maestro del Espresso Illy, que se realizou em Lisboa. A sul, no Algarve, Ricardo Castro e Pedro Araújo, alunos do curso de Gestão e Produção de Cozinha, conquistaram também a 2ª posição na final do 3º Bootcamp de Aceleração, promovido pela StartUp Portimão, no Museu da cidade.

O concurso Maestro del Espresso Illy é uma conceituada competição de barismo, organizada pelo fabricante italiano de café Illy.

A competição reuniu os seis finalistas ibéricos que tiveram de preparar, perante um júri composto por quatro elementos, dois cafés expressos perfeitos e dois autênticos cappuccinos, em apenas 10 minutos. A aluna Tawany refere que «esta conquista tem um significado muito especial, pois é a recompensa do esforço e dedicação que tive ao longo deste tempo, em que sempre me senti acompanhada e apoiada pela Escola. Ganhar um segundo prémio é muito gratificante, porém, a partilha de experiências e os conhecimentos adquiridos é algo bastante enriquecedor».

A illycaffè e a Spaziale Sa estão empenhadas «em formar jovens baristas e fomentar a cultura do café expresso entre os alunos das principais escolas de hotelaria e restauração da Península Ibérica».

Estas empresas oferecem às escolas «uma formação exaustiva com os conceitos teóricos para reconhecer um produto de qualidade, e partilham os 50 parâmetros que devem ser respeitados e controlados para uma correta transformação e elaboração de um expresso perfeito, base de qualquer combinação de café».

No mesmo dia, os alunos Ricardo Castro e Pedro Araújo participaram no 3º Bootcamp de Aceleração Online no Algarve, promovido pela Startup Portimão, tendo conseguido chegar ao 2º lugar do pódio com o projeto Central Cook.

Este projeto, criado no decorrer deste ano letivo na disciplina de Iniciativa Empresarial e Empreendedorismo, no âmbito do programa StartUp da Júnior Achivement Portugal, consiste num serviço de aluguer temporário de espaços de cozinha industriais, equipados e licenciados, para empreendedores que queiram iniciar o seu negócio e que não tenham o capital necessário para o investimento.

Durante os quatro dias do Bootcamp foram dinamizadas aulas teóricas e práticas sobre modelo de negócio, plano financeiro, marketing, captação de investimento, pitching e apresentação.

Ao longo deste período, os alunos contaram ainda com o acompanhamento de mentores especializados que os orientaram em diversas questões, incluindo o pitch final para a apresentação do projeto, que decorreu no auditório do Museu de Portimão.