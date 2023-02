Aluno da Escola Hotelaria e Turismo do Algarve vence competição interescolas

Aluno da Escola Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) vence competição de cozinheiro aprendiz em interescolas.

Tem 19 anos, nasceu e vive em Quarteira e estuda na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. Filipe Santana foi o vencedor na categoria Cozinheiro Aprendiz no Concurso Interescolas, que decorreu na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, entre os dias 22 e 24 de fevereiro.

Esta é uma competição destinada aos alunos da rede de escolas do Turismo de Portugal e este ano contou também com a participação de alunos do Instituto Médio Politécnico da Ilha de Moçambique.

Entre 150 participantes e 12 categorias em concurso, o jovem aluno de Gestão e Produção de Cozinha, atualmente no 2º semestre, destacou-se pela paixão que demonstrou nas três provas realizadas.

Na prova prática individual, a partir de um cabaz-surpresa, o aluno algarvio criou o prato principal ‘Porquinho Escondido’ – lombinho de porco numa cama de legumes e espuma de batata.

A técnica de confeção e a criatividade foram elementos decisivos na vitória de Filipe Santana, que não esperava este resultado tendo em conta o nível competitivo do concurso: «Tive a oportunidade de participar neste concurso tão conceituado. Aceitei-o, dedicando todo o amor que tenho pela cozinha. Tentei superar-me para deixar orgulhosos todos aqueles que fazem parte do meu percurso profissional. Hoje dedico esta vitória a todos».

A paixão de Filipe Santana pela cozinha está presente «desde sempre». Tinha apenas 14 anos quando decidiu frequentar o curso de nível 4 de Técnicas de Cozinha e Pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. Apaixonou-se de tal forma que, ao fim de 3 anos, quis continuar a aprofundar os conhecimentos na área e avançou para o curso de nível 5 de Gestão e Produção de Cozinha.

A cerimónia de entrega dos prémios aos vencedores das 12 categorias encerrou mais uma edição do prestigiado concurso Interescolas e contou com a presença do Secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda. Com a vitória no concurso Interescolas o aluno da EHTA irá representar Portugal nos Encontros Europeus da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo (AEHT) que este ano se irão realizar em Vilnius, Lituânia, no mês de novembro.