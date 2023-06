Alunas da ETIC_Algarve brilham nos Prémios PlayStation Talents Portugal. Maria Beatriz Barreiro, 23 anos, de Quarteira, venceu a competição deste ano com «Have We Met?», uma visual novel de investigação e mistério. Joana Aleixo, 19 anos, conquistou duas nomeações para o jogo «Juunishi Zodiacs».

Estão ambas na última etapa do curso de Videojogos da escola técnica ETIC_Algarve, em Faro, mas já trouxeram para a região o reconhecimento de uma marca global, o que consolida a aposta nesta oferta formativa que começou em 2015.

O grande vencedor da oitava edição dos Prémios PlayStation Talents Portugal é o jogo «Have We Met?», imaginado pela jovem Maria Beatriz Barreiro e criado no âmbito do curso, que dura dois anos letivos.

O projeto, que alcançou também o prémio para Melhor Narrativa, vai receber apoio por parte da PlayStation Ibéria, incluindo 10 mil euros para o desenvolvimento do produto final; a publicação do jogo na PlayStation Network; o acesso a ferramentas de desenvolvimento da marca; uma campanha de promoção e marketing avaliada em 50 mil euros e um espaço físico, em Lisboa, onde poderá trabalhar no projeto durante 10 meses.

Ouvida pelo barlavento, a jovem, também licenciada em Imagem Animada pela Universidade do Algarve (UAlg), explica que o jogo «é uma história de detetives, um bocadinho fora do padrão». Ávida leitora de Agatha Christie e de policiais que apanhava na biblioteca, conta que, «por vezes, já sabia o final de alguns livros porque a narrativa acabava por ser cliché. É verdade que alguns servem para montar o mundo, mas equilíbrio é a palavra fundamental. Por isso, imaginei algo onde o jogador explorasse cenários e sobretudo, o tema principal, que tem a ver com o avanço das tecnologias de investigação usadas pela polícia. A ação passa-se no início do século XX, em Londres, e mostra que houve detetives que tiveram de impulsionar o uso da ciência a seu favor, o que não foi fácil». Além disso, «é uma novela visual, porque estamos a ler o que as personagens dizem e temos de resolver puzzles, alguns desafiantes», de modo que a resolução seja gratificante.

Também do mesmo estilo, «Juunishi Zodiacs», imaginado pela jovem Joana Aleixo, mereceu duas nomeações nas categorias de Melhor Arte e Melhor Jogo. «É inspirado no Zodíaco chinês e japonês. Queria fazer algo para realçar a minha arte, e trazer novidade, a exploração em combate (por turnos). O jogador pode interagir e andar pelos ambientes» sobrenaturais, em algo semelhante ao popular Pókemon.

«Na minha infância nenhum colega me deixava jogar, porque diziam que isto era coisa de rapazes. Então, só conheci os videojogos em 2016, com Final Fantasy. Apaixonei-me e foi aí que comecei neste mundo», recorda a jovem de Ferragudo.

«Os meus programadores sofreram muito. Pode parecer simples, mas envolve sistemas complicados de serem executados. Tiveram de ser construídos de forma separada e, quando se juntaram, foi preciso programá-los para que funcionassem em conjunto. Foi sofrido, mas chegou ao fim», diz.

E como ambas chegaram a esta formação? «Sempre gostei imenso de arte. Sou daquelas pessoas que só muito tarde percebeu aquilo que queria fazer. As pessoas diziam que Artes não é propriamente uma carreira a seguir. Mas a minha família sempre me incentivou. Então, decidi formar-me primeiro e depois especializar-me em videojogos, até por causa da vertente conceptual», descreve Maria Beatriz.

Já Joana Aleixo veio direta do Secundário para a ETIC_Algarve. E apesar de ter sentido alguma resistência, «não é algo que me arrependa», porque em comparação aos colegas de estágio, que saíram agora da universidade, «sinto que sou muito mais ágil no pensamento. Consigo trabalhar e resolver problemas de uma maneira mais rápida. É algo que não conseguem porque é a primeira vez que trabalham em equipa. Noto as diferenças de forma estonteante».

Maria concorda. «Penso que às vezes, as artes são um bocadinho deixadas de lado na faculdade, e em último caso, são os alunos quem sofre com a desatualização dos programas e com o facto de as instalações não serem as ideais. Aqui somos muito apoiados. Cada aluno tem o seu nicho e a sua especialização e com isso dá para fazer jogos muito mais complexos e dinâmicos».

E «não é só a parte teórica que, claro, também é importante e é ensinada. Mas há sobretudo um sistema de cooperação. O que é que tu consegues fazer com aquilo que nós te ensinamos? Este é o modelo que devia existir na escola tradicional, porque as pessoas crescem a pôr a mão na massa», opina a vencedora.

Francisco Simões, tutor e formador da área de Videojogos, também ele ex-aluno, revê-se nas palavras. «Não há professores e alunos. Há profissionais que trabalham na indústria e que têm o mesmo insight e que serão colegas. Um dia quando nos encontrarmos no mercado de trabalho, seremos equipas eficientes».

Maria e Joana dizem que para já, querem «trabalhar» e o futuro até pode passar pelo empreendedorismo e pela fundação de uma software house. «Quem sabe? Temos colegas competentes e qualificados. O Algarve é um sítio perfeito que oferece uma qualidade de vida espetacular. Não é menos do que Lisboa ou Porto. Penso que se tivéssemos uma empresa cá, conseguiríamos trabalhar de forma espetacular», responde a vencedora.

Agora, ainda falta muito trabalho até «Have We Met?» chegar a produto final.

«Esta tarefa, além de ser um prémio é também uma responsabilidade porque levo comigo o nome da ETIC_Algarve, dos meus colegas e de quem me ajudou», conclui.

A edição deste ano dos Prémios Playstation Talents em Portugal apresentou uma lista bastante diversificada com 11 propostas na final, tendo em conta que foram mais de 360 jogos candidatos na primeira fase.