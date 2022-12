Algarve Tasting Basket leva os melhores sabores regionais além fronteiras

Casal empreendedor juntou um sortido do melhor que se faz e produz na região e combina-o em cestos temáticos e personalizáveis sob a insígnia Algarve Tasting Basket.

A ideia é simples, juntar em pequenas cestas, aguardente de medronho da Serra do Caldeirão com o presunto e os enchidos do Zambujal, produzidos no interior de Alcoutim. Combinar tudo isso com as sardinhas da olhanense Conserveira do Sul e a perpétua-roxa criada de forma biológica em São Brás de Alportel.

As combinações são feitas pelo casal Paula Santos e Emmanuel Gaziaux, residentes em Albufeira há mais de 30 anos, sob a insígnia Algarve Tasting Basket.

O principal objetivo é dar a conhecer a qualidade, a variedade e os sabores do Algarve, sobretudo de produtores de pequena escala. Proprietários de uma empresa de artes gráficas, durante a pandemia, o casal viu-se obrigado a apostar noutro sector, embora a vontade de valorizar o que de melhor se faz na região, fosse uma ideia antiga. Familiares, amigos emigrantes e até turistas estão na base da motivação.

«Muitas vezes são as pessoas de fora que reparam na diversidade, originalidade e qualidade do que temos à nossa volta. Foi graças a esse interesse que percebemos o valor da produção regional de pequena e média escala e decidimos avançar com este projeto, que reúne um sortido sobretudo artesanal, com matéria-prima 100 por cento algarvia», explica Emmanuel Gaziaux.

Seguiu-se um ano de pesquisa, com dezenas de visitas a mercados locais, contactos com fornecedores, presenças em eventos e degustações para formar a rede. Um trabalho que culminou a 18 de junho com a criação da marca.

«Estamos a falar de produtos confecionados, a grande maioria, de forma artesanal, por pessoas que aprenderam a fazê-lo através da passagem de conhecimentos. Trata-se de uma pequena comunidade de produtores que têm visibilidade através dos mercados, com uma oferta especial que não se encontra nas grandes superfícies. Claro que não podemos também excluir outras marcas cuja identidade já é reconhecida, até do ponto de vista internacional», explica Paula Santos.

Então, «o que fazemos é juntar estes produtos em cabazes. Tentámos criar alguns conjuntos temáticos, apenas sugestivos, que se ligam bem entre si, em termos de sabores e tradição. Mas também damos a oportunidade de serem personalizados. O único critério é só trabalharmos com produtos 100 por cento algarvios. Nada mais», acrescenta Emmanuel Gaziaux.

Na lista de opções entram marcas do Barlavento ao Sotavento e do barrocal ao litoral: azeite (Olhão e Tavira), doce de figo (Guia), vinho (Albufeira), bolachas, bolinhos e figos cheios (Messines), chá (Estoi), chouriço (Loulé), conservas (Olhão), presunto (Alcoutim), farinha de alfarroba (São Brás de Alportel), azeitonas (Tavira), molhos picantes (Albufeira), tabletes de alfarroba (Faro), entre outros.

Em termos de cabazes pré-concebidos, a marca sugere 13 combinações, uns com produtos da serra, outros do mar. Existe um cabaz focado nos derivados da alfarroba e até outro de inspiração gourmet, em preços que variam entre os 17,80 e os 71,52 euros.

Outra particularidade é que os cabazes podem ser entregues em embalagens recicláveis, em cestas de palma ou de vime, estas últimas também produzidas de forma artesanal no Algarve.

E a quem se destinam? «A todos. A quem vive cá, aos que estão fora, aos que querem enviar um pouco daquilo que são os melhores sabores da região, por exemplo. Mas também podem servir para ofertas em eventos especiais ou cerimónias. Diria que são para todas as ocasiões», responde a responsável.

Até para algarvios, porque, «curiosamente, há muitas coisas que ainda não conhecem. Isso aconteceu connosco durante a pesquisa», responde.

Há pouco tempo, «recebemos um contacto de uma empresa americana, com sede em São Francisco, ligada às tecnologias. Uma vez por ano, escolhem um destino diferente e juntam-se para uma cerimónia de entrega de prémios com os colaboradores de todo o mundo. Este ano escolheram Albufeira e encomendaram-nos cabazes para oferecer», aponta Emmanuel Gaziaux.

Também a nível local, «pequenas empresas têm-nos contactado a encomendar cabazes à medida para oferecer» e há ainda um outro sector que parece ser um mercado com potencial de desenvolvimento, as empresas de mediação imobiliária.

«Pedem-nos muito cabazes para deixarem como presente de boas-vindas para os novos moradores das casas que comercializam», acrescenta Emmanuel Gaziaux.

Os pedidos têm surgido também de vários países europeus: Bélgica, França, Irlanda, Lituânia e Reino Unido. Suecos e suíços também já fizeram encomendas, algumas para exportação outras para entrega a familiares. Os mentores da insígnia vão continuar a adicionar novas possibilidades à lista e talvez novos cabazes, focados no artesanato regional.

Há cabazes para o Natal e de bem-estar

Com o aproximar das festividades natalícias, a marca Algarve Tasting Basket, que comercializa cabazes com produtos 100 por cento algarvios, adicionou uma nova gama, dedicada ao bem-estar. São sabonetes, cremes hidratantes, velas aromáticas e óleo de massagens, todos produzidos de forma artesanal em Benafim, concelho de Loulé. Pensados também para a quadra, acabaram de ser lançados os cabazes de Natal. São sete sugestões (Doce, Bem-estar, Temperos do Algarve, Zen, Essência Algarvia, Excelências do Sul e Sabores da Serra) cujos preços variam entre os 20,71 e os 43,33 euros.

As encomendas podem ser feitas através do website, nas redes sociais (@algarvetastingbasket), por e-mail (algarvetastingbasket@gmail.com) ou telefone (967 037 896).