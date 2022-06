Algarve recebe o verão com grandes eventos de música, dança e humor

Com o bom tempo chega também a vontade de sair de casa, para aproveitar em pleno os dias mais soalheiros do ano no Algarve.

O mês será bom para aqueles que não deixam passar uma boa gargalhada. É que, de 9 a 12 de junho, o Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, recebe o Festival de Humor Solrir.

O festival promete quatro noites de boa disposição, num evento que reúne dois comediantes diferentes todas as noites e a participação diária de Beatriz Magano. No dia 9, o festival conta com a participação especial de Aldo Lima e Herman José. No dia 10 sobem ao palco Francisco Menezes e Serafim. A 11 de junho é a vez de Mário Daniel e Nilton e por fim, no dia 12, o Festival encerra com David Cristina e Marco Horácio.

Destaque também para a Carvoeiro Noite Black & White, evento que espera cerca de 30 mil visitantes nacionais e estrangeiros numa só noite. Será no dia 18 de junho, quando a praia e as ruas do centro da vila do Carvoeiro se pintam de preto e branco, vestimenta obrigatória para quem adere ao evento, e com particular destaque para a música de diferentes géneros.

A música estará também em alta na Zona Histórica de Loulé. Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, realiza-se ali o 18.º Festival MED, que traz de volta a multiculturalidade artística, assente sobretudo nas músicas do mundo, mas com a presença de outras manifestações culturais como cinema, teatro, artes plásticas, gastronomia ou artesanato.

Ainda no panorama musical, Manel Cruz, nome de referência na música rock portuguesa, sobe ao palco do Cineteatro Louletano no dia 5 de junho. Ana Bacalhau apresenta-se a 9 de junho no Centro Cultural de Lagos.

Também no dia 9, Pedro Abrunhosa apresenta-se no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão. E entre os dias 17 e 19 de junho, na Praia da Rocha, realiza-se o Secret Project Festival, que traz consigo arte, tecnologia de ponta e música house e techno.

Para quem pede um bom passo de dança, o Festival do Tango realiza-se já no próximo sábado, dia 4 de junho, no Auditório Carlos do Carmo, em Lagoa. Neste festival, o grupo La Porteña Tango recebe a audiência num espetáculo «de enorme beleza visual e sonora, que é uma homenagem a um dos géneros de música e dança mais belos e universais – o tango».

A pintura também marca posição em junho, com a instalação da exposição «Sem Trejeitos Nem Palavras», de Lino Gonçalves, em Albufeira, de 3 a 27 de junho. Este artista polivalente, que desenvolveu interesses e explorou de forma autodidata áreas diversas como o desenho, a pintura, a escultura, as artes gráficas e a cenografia, apresenta agora a sua coleção de pinturas a óleo.

Já no panorama desportivo, realiza-se nos dias 11 e 12 de junho o Algarve Sevens, um dos maiores torneios internacionais de rugby sevens da Europa, em Vila Real de Santo António.

Estes e outros eventos estão disponíveis para consulta no «Guia Algarve», uma publicação bilingue (em português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-car e campos de golfe da região.