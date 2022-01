Algarve na FITUR 2022 à conquista dos turistas espanhóis

Algarve quer conquistar espanhóis através da natureza, da comida e da oferta de turismo criativo na FITUR 2022.

A FITUR arranca hoje e o Algarve volta a estar presente naquela que é uma das maiores feiras de turismo do mundo para mostrar aos espanhóis a oferta da região.

As grandes rotas pedestres, o cicloturismo, o turismo criativo, a gastronomia e os vinhos são algumas propostas para este ano no sul de Portugal.

Durante cinco dias de 19 a 23 de janeiro, o Algarve estará entre quase sete mil empresas do sector oriundas de 107 países para captar a atenção dos visitantes da Feira Internacional do Turismo de Madrid (FITUR) para a autenticidade do destino algarvio.

Uma das apostas fortes deste ano é o turismo ativo, que encontra na Ecovia do Litoral/Eurovelo 1, na Rota Vicentina, na Via Algarviana e na Grande Rota do Guadiana os pontos altos de atração turística.

Além de fazer o gosto ao pé ou ao pedal pela natureza (para quem preferir a bicicleta como meio de deslocação naquelas quatro grandes rotas), muitas são as experiências que o Algarve pretende promover na FITUR 2022.

O turismo criativo, representado por projetos como o Loulé Criativo, o TASA, o Algarve Cooking Vacations e o novo Algarve Craft & Food, é outra das sugestões para os que gostam de juntar-se à comunidade local para aprenderem e participarem em atividades ligadas às tradições, à cultura ou ao património.

A gastronomia e os vinhos, numa região que conta atualmente com mais de 30 produtores de vinho, e o tradicional produto sol e mar, reforçado pela reeleição do Algarve como «Melhor Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards, completam os destaques algarvios nesta feira reservada aos profissionais do sector nos primeiros dias (19 a 21), abrindo nos dois últimos dias (22 e 23) ao público em geral.

«Considerando o atual contexto sanitário e a retração turística de 2020, a presença do Algarve na FITUR assume uma especial importância. Em 2021 já registámos uma quebra mais baixa do que em 2020: a queda dos proveitos situou-se nos 40 por cento face a 2019, quando em 2020 a descida tinha sido superior a 60 por cento. Apesar desta ligeira recuperação e da nossa expectativa de que o sector continue a crescer em 2022 na região, essa subida será ainda assim para valores mais baixos do que os registados em anos pré-pandémicos. Importa pois reforçar a promoção e a visibilidade da marca Algarve em eventos como a FITUR e em mercados de proximidade, aproveitando a vontade clara que as pessoas têm de continuar a viajar», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Em 2021, a FITUR realizou-se num esquema semipresencial, com participação muito reduzida de visitantes. Este ano regressa ao formato original, cumprindo todas as regras sanitárias em vigor, havendo por isso redobrado entusiasmo no regresso à feira de Espanha, mercado que em 2019 foi responsável por mais de 407 mil hóspedes (+14% face a 2018) que geraram mais de 1,1 milhões de dormidas (+8,6% do que em 2018).

O espaço Algarve estará integrado no stand nacional do Turismo de Portugal e poderá ser visitado todos os dias da feira a partir das 10h00.