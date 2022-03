Algarve lamenta morte do «Senhor Turismo» Fernando Barata

Faleceu Fernando Barata, empresário hoteleiro de Albufeira e dirigente desportivo. Algarve lamenta morte do «Senhor Turismo».

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) publicou esta manhã uma nota de pesar. «Ontem, o turismo algarvio e nacional ficaram mais pobres. Partiu mais um de nós! Fernando Barata foi o sinónimo de empreendedorismo quando essa palavra ainda não fazia parte do vocabulário geral. Chegado ao Algarve quando o turismo começava a dar sinais de vir a ser uma atividade económica importante, iniciou a atividade como recepcionista, no Hotel Sol e Mar, em Albufeira. Ficou célebre a sua frase, quando deixou este emprego: Este hotel ainda vai ser meu». E foi.

Fernando Barata «começou pela base do turismo e foi empresário com unidades hoteleiras em várias regiões do país, sobretudo no Algarve. O seu dinamismo e a sua vontade inabalável de ultrapassar barreiras, levou-o até uma posição cimeira no turismo, com diversas unidades hoteleiras no seu grupo, gerando milhares de empregos. Inovador deixa uma marca indelével na nossa região», consideram os corpos sociais da AHETA.

«Felizmente a sua família continua na gestão de várias unidades com excelente desempenho, algo que na reta final da sua vida, decerto terá consolado o Senhor Fernando Barata. Porque embora não tivesse sigo galardoado com esse título, Fernando Barata também foi o Senhor Turismo».

A AHETA, da qual o Grupo Barata é associado, «não podia deixar de lamentar profundamente esta perda e associar-se aos seus familiares e amigos, nesta hora de dor. Que o seu exemplo nunca seja esquecido, a bem do Turismo».

Também a Associação de Futebol do Algarve (AFA) lamentou o falecimento, esta sexta-feira, aos 84 anos, vítima de doença prolongada, Fernando Barata, antigo presidente da direção do Sporting Clube Farense, entre 1981 e 1988, e do Imortal Desportivo Clube, entre 1998 e 2000.

Fernando Barata deixou uma enorme marca enquanto dirigente do emblema de Faro durante a década de 1980 e conduziu o conjunto de Albufeira à 2ª Liga nacional.

Nesta hora de profunda dor, os corpos sociais da Associação de Futebol do Algarve enviam um fraterno abraço e as mais sentidas condolências a toda a família e amigos por esta perda irreparável.

Sporting Clube Farense recorda-o para sempre

Numa emocionada mensagem publicada na página oficial da rede social Facebook, o Sporting Clube Farense lamenta a morte de Fernando Barata, «um dos mais icónicos presidentes da nossa história».

«O carismático dirigente serviu o nosso clube de 1981 a 1988, contando no seu currículo com duas subidas à Primeira Divisão Nacional. Em 1982/83 sagrou se Campeão Nacional da Segunda Divisão, pela segunda vez na nossa história, levantando toda a cidade numa enorme onda, transformando o nosso mítico estádio, no Inferno de São Luís. Criou grandes e importantes fontes de receita para o nosso clube, sendo de realçar o nosso bingo , na ocasião, um dos melhores do país. Este autêntico vulto da nossa história , teve o condão de, durante o seu mandato ser erigido o nosso ginásio sede. A família Farense endereça os mais sentidos pêsames à família do prestigiado presidente, que deixou um legado no nosso clube que muito nos engrandeceu».