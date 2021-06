Algarve foi anfitrião das Organizações Nacionais de Turismo Europeias

Líderes das Organizações Nacionais de Turismo Europeias reuniram no Algarve. Encontro mostrou que a Europa está pronta para a reabertura do turismo e reafirmou a capacidade do Algarve para acolher em segurança.

O Algarve foi o palco escolhido para acolher a primeira reunião presencial, desde o início da pandemia, da European Travel Comission (ETC), a associação que representa as organizações nacionais de turismo dos países da Europa e que atualmente é presidida por um português, Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

Procurando dar o exemplo, os líderes do sector quiseram, assim, mostrar que a Europa está pronta para o regresso das viagens e para a reabertura do turismo em segurança.

A organização deste evento contou com o apoio do Turismo do Algarve, que viu na realização desta ação uma oportunidade relevante para mostrar e reafirmar, junto de parceiros estratégicos, a capacidade de resposta, em termos de infraestruturas, de serviços e de experiências associadas, que a região continua a assegurar no que diz respeito à receção de eventos internacionais, mesmo perante as atuais restrições impostas pela pandemia.

«A escolha do Algarve para acolher este evento é mais um exemplo da confiança que a Europa deposita em Portugal, e nesta região em particular, face às condições de segurança que somos capazes de garantir junto de quem nos visita», afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Em paralelo, «esta iniciativa vem também trazer um sinal encorajador para o Turismo de Negócios, um dos segmentos do sector turístico que mais dificuldades tem conhecido na atual conjuntura, ao mostrar que os destinos e as empresas de turismo foram capazes de se adaptar e estão prontos para voltar a receber todo o tipo de visitantes, garantindo o cumprimento de todos os protocolos sanitários e de saúde necessários», acrescenta.

O evento da European Travel Comission decorreu ao longo de três dias, de 31 de maio a 2 de junho, e incluiu, entre outros pontos, a realização da Assembleia Geral desta entidade e de uma conferência de imprensa para apresentação da campanha turística «Open up to Europe», uma ação que tem como objetivo dar um novo impulso ao turismo na Europa e fazer renascer a confiança nas viagens, já durante o próximo verão.

Além da participação na agenda de trabalhos, os representantes dos organismos nacionais de turismo europeus tiveram ainda a oportunidade de conhecer a riqueza e diversidade da gastronomia regional algarvia e de visitar a cidade de Faro.