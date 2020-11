Algarve é o Melhor Destino de Praia do Mundo 2020

Algarve foi hoje distinguido, pela primeira vez, Melhor Destino de Praia do Mundo 2020. O prémio foi entregue na Grande Final dos World Travel Awards, na mais concorrida edição de sempre, em Moscovo.

Reunindo a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo, que votaram para premiar a melhor oferta turística a nível global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de 18 nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como as Maldivas, Tailândia, Jamaica, Cancún (México), Miami Beach (EUA) ou Peloponeso (Grécia), entre outros.

Esta conquista surge poucas semanas após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu.

Um feito notável, que assume uma relevância acrescida num ano difícil como o de 2020.

«Receber esta dupla distinção é, este ano, mais importante do que nunca, uma vez que, assim que os índices de confiança para viajar começarem a aumentar, os turistas vão querer optar pelos destinos que lhes oferecem as melhores garantias. A marca World Travel Awards é já um selo de prestígio e de qualidade reconhecido a nível global, pelo que estes prémios vêm conferir ao Algarve um valor acrescentado inestimável», defende João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«É um orgulho imenso para a região receber, pela primeira vez, este prémio a nível mundial, e também uma enorme responsabilidade, que nos obriga a continuar a trabalhar, de forma constante, para elevar os padrões da oferta turística do nosso destino», refere.

A edição deste ano alcançou um número recorde de votos por parte dos mais importantes profissionais e consumidores de turismo, o que se traduz num indicador promissor.

«Apesar dos difíceis desafios com que o sector tem vindo a lidar ao longo deste ano, percebemos que a vontade de viajar permanece, e mais viva do que nunca, o que representa, para as empresas e profissionais desta área, um justo reconhecimento do seu mérito, um sentimento de esperança e um grande incentivo para continuarmos a trabalhar e a acreditar que o turismo vai renascer e voltar ainda mais forte”, defende João Fernandes.