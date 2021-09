ALDI inaugura amanhã loja «Monumental» em Albufeira

A ALDI abre amanhã, quarta-feira, dia 8 de setembro, em Albufeira, a sua maior loja em território nacional.

Com esta abertura, o retalhista alimentar conta agora com cinco lojas no concelho de Albufeira e 15 no distrito de Faro.

Ao apostar em novas aberturas e no desenvolvimento da economia local, o discounter criou cerca de 40 novos postos de trabalho diretos que vieram apoiar a comunidade local, ao contratar pessoas em situação de primeiro emprego e desempregados.

A nova loja ALDI Albufeira integra o atual conceito de lojas do Grupo, que tem vindo a ser implementado, e que tem sido muito apreciado pelos clientes. Com uma área de vendas de cerca de 1500m2 e uma zona de armazém de aproximadamente 400m2, a nova loja situa-se perto da Praça Monumental e vai estar aberta todos os dias entre as 7h30 e as 23h00.

Além do horário de funcionamento alargado, os clientes desta nova loja vão poder contar com o já habitual serviço de padaria self-service, uma máquina de corte de pão e outra de sumo de laranja natural espremido na hora.

Outra particularidade desta loja é o seu parque de estacionamento. o novo ALDI Albufeira é o primeiro espaço do retalhista alimentar em Portugal a ter dois andares de estacionamento.

Para este efeito, foi construído um silo automóvel junto à zona comercial, com uma área de cerca de 3700m2, com capacidade para outros 181 lugares: 94 no piso -1 e 87 no piso 0.

Para João Braz Teixeira, Expansion Managing Director da ALDI Portugal «explorarmos este formato que privilegia a simplicidade e a eficiência de espaço, através de uma construção de 2 pisos, permitiu-nos ter uma loja stand-alone com características de proximidade, em Albufeira. Além da elevada densidade populacional, Albufeira foi onde abrimos uma das nossas primeiras lojas e é uma cidade onde as pessoas já nos conhecem. Por outro lado, Albufeira é visitada, sazonalmente, por milhares de turistas que já conhecem a nossa marca de outros países e, por isso, continua a ter um grande potencial de crescimento».

No dia 8 de setembro e para assinalar a abertura da maior loja ALDI em Portugal, os clientes do novo ALDI Albufeira vão ter várias ofertas especiais: saldos de até 50 por cento em têxtil e brinquedos, eletrodomésticos, jardim e ferramentas; um desconto exclusivo em várias cervejas e ainda a oportunidade de receberem várias ofertas exclusivas em compras a partir de 30 euros segundo o folheto.

No âmbito da Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar e do compromisso do grupo ALDI Nord para com a promoção do desenvolvimento sustentável, um dos objetivos do grupo é a concretização de doações alimentares em todas as lojas ALDI em Portugal.

É nesse contexto que a nova loja ALDI Albufeira vai ter uma parceria com o Banco Alimentar do Algarve.

Também na quarta-feira, a ALDI reabre a sua loja de Setúbal, agora com uma área de vendas ampliada para cerca de 1200m2 e uma nova organização, alinhada com o novo layout de loja que a insígnia introduziu recentemente.

A nova organização, tem como propósito destacar categorias que o cliente mais valoriza, como acontece com a área de frutas e legumes, à qual foi dado maior protagonismo, na entrada de loja mas também concentrar as promoções e as oportunidades semanais, na mesma zona, neste casos no centro da loja, de modo a facilitar e proporcionar uma experiência de compra mais simples e agradável aos clientes.

Os clientes que visitarem a loja de Setúbal, nesse dia, recebem um cabaz constituído por produtos ALDI (unidades limitadas) por cada 50 euros em compras realizadas.

Neste momento, a ALDI Portugal conta com 97 lojas de norte a sul do país.