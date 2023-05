Albufeira vê 90 empresas reconhecidas com selo PME Líder e PME Excelência

O Hotel Alísios recebeu as empresas de Albufeira que receberam o selo de qualidade PME Líder e PME Excelência.

Em clima de grande satisfação, decorreu no Hotel Alísios, a sétima edição da Cerimónia de Distinção das PME Líder e PME Excelência, relativa ao ano económico de 2021, na quarta-feira, dia 17 de maio.

Um ato concebido pelo município de Albufeira que visa enaltecer a excelência empresarial e motivar as pequenas e médias empresas do concelho.

Ao todo, foram distinguidas 90 empresas, estando presentes 53 representantes das mesmas. Refira-se que dessas 90 empresas, 36 classificaram-se como PME Excelência.

Trata-se de um selo de qualidade atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal às empresas que mais contribuíram para a competitividade e para o desenvolvimento da economia nacional.

A cerimónia começou com uma homenagem a José Gomes Leandro, proprietário do local onde decorreu a cerimónia, conhecido como um decano do Turismo em Albufeira, sendo um dos primeiros empresários do país a apostar na modernização e eficácia energética. Com uma intensa atividade empresarial ligada à hotelaria e um vasto currículo na área turística e associativa, José Carlos Rolo fez questão de completar o seu perfil.

«José Leandro espalha humanismo, cultiva a amizade e pratica a dedicação a Albufeira», disse o autarca.

Emocionado com a homenagem que o município lhe prestou (refira-se que já anteriormente lhe tinha sido entregue pelo município a insígnia de Medalha de Grau Ouro), o empresário albufeirense projeta agora para Paderne um empreendimento turístico de 5 estrelas a partir da ideia da sustentabilidade, com base nos recursos da Natureza, designado Hotel Vale do Tempo.

«Tudo o que aconteceu até agora, teve uma razão de existir. Tudo quanto eu fiz, partiu sempre de um pensar nos outros, relegando-me sempre para o final», referiu o empresário, sem deixar de fazer referência ao seu novo projeto: «Resta-me cumprir ainda apenas um sonho, o do Hotel Vale do Tempo, um hotel rural para homenagear os meus antepassados». O futuro hotel localiza-se em Vale de Pegas, inserindo-se no barrocal algarvio, marcado pela ruralidade e pela baixa densidade populacional.

O vice-presidente da autarquia e responsável pelo pelouro do Empreendedorismo, Cristiano Cabrita não poupou as palavras para expressar o «orgulho» nas empresas que demonstraram «um bom desempenho» no ano de 2021.

«Serve esta cerimónia para reconhecer a excelência do vosso desempenho para que em uníssono possamos fazer de Albufeira o melhor sítio do mundo para viver, bem como o melhor destino turístico. Sintam por esta autarquia, o mesmo carinho que a Autarquia sente pelo vosso trabalho», disse aquele responsável.

Carlos Abade, membro do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal, salientou que este selo de qualidade é extensivo aos cerca de 1500 trabalhadores que se empenham nestas empresas e lembrou que «o desafio da inovação continua» e que «todos temos que fazer mais e melhor, e diferente, atentos ao mercado da sustentabilidade» e da «eficiência».

Salientou ainda que o presente prémio que se atribui às PME «vai ter que evoluir. Temos que associar a sustentabilidade, os desafios sociais, aquilo que é feito pelo meio ambiente e pelo meio social».

Por parte do IAPMEI, o vogal do Conselho Diretivo, Nuno Gonçalves, lembrou que, referindo-se estas distinções a um período difícil da economia, estão «também a premiar a capacidade de resiliência das nossas empresas». Apontou o reforço de laços entre IAPMEI e Turismo de Portugal e terminou a sua intervenção dizendo, «contem connosco».

José Apolinário, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve frisou a importância da «economia de proximidade» e expressou algumas das ideias que estarão na base dos próximos apoios no âmbito do Plano 20-30 de recuperação económica de Portugal, estão destinados 250 milhões de euros às empresas à região.

«As micro e médias empresas têm que ser o motor deste Plano 20-30. Irá haver novas exigências, nomeadamente quanto à diversificação, transição climática e digital no Turismo». Este responsável não duvida de que «os turistas do futuro vão fazer as suas escolhas com base na sustentabilidade».

José Carlos Rolo encerrou o momento do uso da palavra, demostrando o grande seu apreço pelas empresas do concelho e lembrando que «as empresas de turismo não seriam o que são se não houvesse outras empresas de outras áreas, a sustentar todos os serviços que prestam», pelo que urge à economia de Albufeira também evoluir para outros sectores.

O autarca salientou a importância das agências bancárias em todo este processo de atribuição de distinções, e lembrou as dificuldades passadas aquando da pandemia, bem como as presentes, decorrentes de atual guerra na Europa.

«O problema da mão de obra, a escassez da água e as alterações de clima», estão na mira das preocupações que são de todos. De resto, demostrou a sua grande satisfação pelo facto desta edição bater o recorde de empresas premiadas. «Obrigada pelo bem que fazem», concluiu.

Das empresas distinguidas, 50 por cento (45 empresas) são relativas a «Alojamento, restauração e similares», 18 por cento (16 empresas) são da área de «Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos» e 11 por cento (10 empresas) são relativas à atividade da «Construção».

De referir que, a próxima ação de promoção de Albufeira já está agendada para o final do mês de maio, no Reino Unido, nomeadamente nas cidades de Londres e Manchester.

PME LÍDER | ALBUFEIRA 2021

Abel de Oliveira Carrasquinho, S.A.

Algarchapa – comércio de peças para automóveis Lda.

Alto da Colina – Construções, S.A.

Ana Rita Mourisca, Unipessoal Lda.

Andifer – Comércio Geral de Carnes, Lda.

Aurubro – Marketing e Publicidade, Unipessoal Lda.

Auto Rent V – Gestão, Aluguer, Compra e Venda de Viaturas, Lda.

Belgarvi, Lda.

Big Shangai – Restauração Unipessoal, Lda.

Blackelit Security, Unipessoal, Lda.

cabana fresca exploraçao turistica e hoteleira lda

Caderno Tropical, Lda.

Carrasquinho & Filhos – Produtos Combustiveis, Lda.

Catarino Vieira & Filhas Lda

CBM2 – Construções, Unipessoal, Lda.

Cerro da Marina – Expl. Turísticas Hoteleiras Lda.

Chernaya Holdings Portugal Investimentos Turisticos e Hoteleiros Lda

Decorvidro-Industria e Transformação Vidro, Lda.

Domingos Almeida Lda

Electro Lageado – Comércio de Material Eléctrico, Lda.

Estrela da Guia, Restauração, Lda.

Falésia Hotel, S.A.

Gesminta – Gestão de Unidades Turisticas, Lda.

Harry Warner, Unipesoal, Lda.

Inter Montechoro – Supermercados, Lda.

Italia na Boca Promoção de Eventos, Lda

Jovibarest – Exploração Hoteleira – Unipessoal, Lda.

Kéos – Engenharia, Lda.

Litografis – Artes Gráficas, Lda.

Lojadez, Lda.

Ludsil – Lavandaria ao Domicilio, Lda.

Master Natura – Gestão de Espaços Verdes, Lda.

Mundo Aquático – Par. Oceanográficos de Entretenimento Educativo, SA

Nuno Correia Vieira – Unipessoal Lda.

Octur S.A.

Pacheco – Exploração de Bares, Lda.

PCA – Parque Campismo de Albufeira, S.A.

Pequena Itália – Restaurantes e Bares, Lda

Previgarb – Engenharia de Segurança, Lda.

Ronetur,Lda.

Seawaves- Promoção Turística, Lda.

SEEC-Soc. EXpl. Hoteleira e Similares, Lda.

Sirius Gás, Lda.

SkyImage Mediação Imobiliária, Lda.

Sodiferreiras – Supermercados, Lda.

Sodimedronheira – Supermercados, Lda.

Solfil- Materiais de Construção, S.A.

Sonintur, Sociedade Nacional de Investimentos e Turismo, S.A.

Supereulália – Supermercados, Lda.

Vedamisto, Lda.

Vila Mimosa – Empreendimentos Turísticos, Lda.

Vilas Algarvias Sociedade Imobiliária, Lda.

Vitoleta – Refeições Rápidas, Lda.

Virtuous Summer, Unipessoal Lda

PME EXCELÊNCIA | ALBUFEIRA 2021

Albufeira Natura – Consultadoria e Gestão em Turismo, Lda.

Algarfarma – Sociedade Farmacêutica, Lda.

Algarve Charters – Navegação e Turismo, Lda.

Almoster e Mina, Lda.

Américo Oliveira & Lopes – Construções, Lda.

Antunes & Silva, Lda

Aqualab – Laboratório Clínico e de Saúde Pública, S.A.

Arquitectura do Sorriso – Serviços Médicos e Dentários, Lda.

Belitália Similares de Hotelaria, Lda.

Bocejo do Mar, Lda.

Bom DI+ Exploração Hoteleira, Lda.

Citrusplants, Lda.

Clay Oven – Bares e Entretenimento, Lda.

CR PRO, Lda.

Diversteel – Serviços Metálicos, Lda.

Eurosun Holidays, Lda.

FASBAR Exploração Bares Restaurantes, Lda.

Florival Palma, S.A.

Guedelha e Lores, Lda.

Hotel BALTUM-Explorações Hoteleiras – Unipessoal, Lda.

João Carlos Pereira – Construções – Unipessoal, Lda.

José Antonio Catuna & Filhos, lda.

MagicLandia Gestão de Restaurantes S. A.

Maria Isabel Grade & Filhos, Lda.

Mendes & Faustino, Lda.

O Ribeirinho da Guia, Lda.

Raul Cavaco Martins & Filhos, Lda.

Restaurante La Cigalle – Restaurantes, Lda.

Riviera – Sociedade de Exploração Hoteleira – Unipessoal, Lda.

Rota Limite – Comércio e Reparação Automóvel, Lda.

Royal Teaser – Exploração de Bares – Unipessoal, Lda.

Shabra- Construções do sul, Lda.

Tacu & Bacaliuc – Construções, Lda.

TEIFIL Empresa de Construção Civil, Lda.

Vegabar – Investimentos Turísticos, Lda.

Yellowfish Travel, lda