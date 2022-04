Albufeira teve mais de 500 crianças a «Brincar Seguro, Correndo Riscos»

Passadas duas edições do projeto «Brincar Seguro, Correndo Riscos», a autarquia de Albufeira fez um balanço.

Mais de meio milhar de crianças participaram no projeto «Brincar Seguro, Correndo Riscos», promovido pela Câmara Municipal de Albufeira em duas edições, em março e abril.

A primeira edição do programa aconteceu na Praça e na Praia dos Pescadores, no dia 19 de março (Dia do Pai), reunindo perto de 350 participantes entre pais, tios, avós e crianças, que participaram em corridas de carrinhos de rolamentos, gincanas com arcos, saltaram à corda, andaram de andas, entre muitas outras brincadeiras.

Segundo o município, este resgate de brincadeiras tradicionais funcionou «como forma de valorização das atividades infantis, acabando por promover o desenvolvimento físico, emocional e social das crianças e aproximando diferentes gerações».

Na edição de 2 de abril, as também cerca de 350 crianças, com idades compreendidas entre os dois e os 14 anos, acompanhadas dos seus familiares, tiveram a pista de corta-mato na Aldeia das Açoteias como palco para as suas aventuras.

Ali, saltaram à corda e ao elástico, subiram às árvores, andaram de bicicleta e triciclo e participaram em jogos tradicionais da cultura portuguesa como corridas de sacos e jogo de puxar a corda, entre outros.

Para José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, o projeto traduziu-se «numa boa oportunidade para crianças e adultos socializarem entre si, para além de estimular outras vertentes positivas, como aumentar o sentido de comunidade, o respeito pela natureza e pelo espaço público».

Para além dos objetivos já referidos, este projeto visa também «promover a saúde física e mental dos mais novos e, no que concerne aos riscos, espera potenciar competências como confiança, resiliência e criatividade». A terceira edição do projeto já está confirmada, com data a anunciar em breve.