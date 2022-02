Albufeira prepara-se para acolher mostra de cinema universitário

De 4 a 13 de março, Albufeira vai transformar-se no palco da sétima arte, nomeadamente na área do cinema universitário, ao acolher a mostra «Sophia Estudante 2022».

A Câmara Municipal de Albufeira assinou na passada quarta-feira, dia 2 de fevereiro, um protocolo de colaboração com a Academia Portuguesa de Cinema – Associação Portuguesa das Artes e Ciências Cinematográficas, abrindo caminho à realização da mostra de cinema universitário «Sophia Estudante 2022», entre os dias 4 e 13 de março.

O programa incluirá diversas masterclasses, exposições, projeções e mesas redondas, subordinadas ao tema «A Realização no Cinema», bem como debates dedicados ao «Cinema Tecnológico» (cinema do futuro).

Peter Webber, o realizador do filme «Rapariga com Brinco Pérola», é presença confirmada numa das masterclasses. A Gala dos Prémios Sophia 2022 está agendada para o dia 13 de março, às 15h00, no Auditório Municipal de Albufeira.

Esta iniciativa tem por objetivo incentivar e motivar futuros cineastas, estimular os institutos de ensino e o seu corpo docente e favorecer o debate e a partilha de experiências, através da presença de diversos especialistas nacionais e internacionais.

Para José Carlos Rolo, presidente do município, «esta é uma excelente notícia para Albufeira, uma vez que significa o princípio de um caminho em que estamos a dar os primeiros passos, no sentido de promover a sétima arte e incentivar as jovens gerações de albufeirenses, incutindo-lhes o gosto pelo cinema, nomeadamente pelos filmes portugueses».

Os filmes candidatos aos Prémios «Sophia Estudante 2022» foram produzidos em português, pelos alunos dos estabelecimentos do ensino superior e técnico durante o ano letivo de 2020/2021.

Rolo destaca que se trata de «uma excelente oportunidade para os jovens do concelho verem o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelos futuros cineastas, assistirem a palestras e terem contacto com realizadores nacionais e internacionais e, eventualmente, deixarem-se contagiar pelo fascínio da profissão».

Paralelamente, acrescenta que «Albufeira tem uma excelente centralidade e todas as infraestruturas necessárias para acolher eventos ligados à sétima arte, naquela que consideramos ser uma aposta clara no desenvolvimento do binómio cultura/turismo».

Por sua vez, Paulo Trancoso, presidente da Academia Portuguesa de Cinema, agradeceu a confiança do município em acolher os Prémios Sophia Estudante, «numa iniciativa que pretende contribuir para a descentralização da promoção do cinema como veículo cultural. Espero que este seja o início de uma longa história de um evento que irá promover Albufeira e a região do Algarve a nível nacional e internacional», concluiu.