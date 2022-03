Albufeira: Exposição de Marques Valentim assinala o 25 de Abril

Mostra integra o Programa Oficial das Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril.

A Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira, abre as suas portas, de 1 a 29 de abril, à exposição fotográfica de Marques Valentim intitulada «E depois do Adeus – Fotografias com História», uma homenagem aos acontecimentos recentes da história de Portugal do pós 25 de Abril. A inauguração da mostra está marcada para as 15h30 de dia 1, sexta-feira.

O município de Albufeira integra as Comemorações Oficiais do 25 de Abril ao acolher a exposição de fotografias de Marques Valentim, fotojornalista de trabalho reconhecido na área da fotorreportagem.

São 50 documentos fotográficos que retratam os últimos 50 anos da nossa jovem Democracia. De Salgueiro Maia até Marcelo Rebelo de Sousa, a mostra fotográfica reviverá e mostrará os momentos cruciais da vida portuguesa que o fotojornalista viveu e registou.

O Dia da Liberdade celebra a revolta dos militares portugueses, que a 25 de abril de 1974 levaram a cabo um golpe de Estado militar com o objetivo de culminar com a ditadura imposta, que vigorou durante 41 anos, em Portugal. Este momento constitui o maior acervo e o coração desta exposição.

Marques Valentim fez a sua comissão de serviço militar obrigatório em Moçambique, após ter tirado o curso de Fotografia e Cinema, nos Serviços Cartográficos do Exército.

Durante os 26 meses que permaneceu em África, desenvolveu o seu gosto pela reportagem fotográfica. Quando regressou a Portugal, surge no fotojornalismo, iniciando o seu trabalho na Agência Europeia de Imprensa onde cobre os principais acontecimentos pós 25 de Abril.

A exposição pode ser visitada entre as 9h30 e as 12h30 e entre as 13h30 e as 17h30, exceto sábados, domingos e feriados.