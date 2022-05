Albufeira adere a bolsa de alojamento para ajudar refugiados da Ucrânia

Albufeira tem recebido diversas manifestações de disponibilidade para cedência temporária de alojamentos.

A Câmara Municipal de Albufeira, «tendo em consideração as manifestações de disponibilidade para cedência temporária de alojamentos que têm chegado à autarquia», decidiu criar uma bolsa de alojamento para levantamento da oferta disponível, quer em termos de arrendamento, quer em termos de quem pretende ceder alojamento para apoiar as pessoas deslocadas pela guerra na Ucrânia.

Todos aqueles que possuam habitações desocupadas ou estejam disponíveis para receber, nos seus domicílios, famílias de refugiados, poderão manifestar essa disponibilidade através de um formulário.

Os interessados podem obter mais informações mediante o contacto com o município de Albufeira através do e-mail ou pelo telefone 289 599 656 – CLAIM.

Quem desejar consultar mais informações sobre a iniciativa do governo português «Portugal for Ukraine» (Ukraine: Information and support available in Portugal), destinada a apoiar os cidadãos da Ucrânia que pretendem, por razões de conflito armado e humanitárias, residir em Portugal, deverá seguir este link.

No caso do arrendamento, a situação será operacionalizada através do programa do governo central «Porta de Entrada – Programa de Apoio ao Alojamento Urgente – Regime Excecional: Ucrânia».