Albufeira abre candidaturas para 11 vagas de trabalho público

Ordenado mensal é de 705 euros.

A Câmara Municipal de Albufeira abriu vagas para 11 postos de trabalho, procurando contratar assistentes operacionais, para exercerem as funções de Asfaltador (três vagas), Auxiliar de Serviços Gerais (cinco vagas), Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais (uma vaga) e de Leitor (duas vagas), com um ordenado mensal de 705 euros.

As candidaturas estão abertas até sexta-feira, dia 17 de junho. Os interessados/as em preencher estas vagas devem ter a escolaridade obrigatória e as candidaturas devem ser formalizadas, preferencialmente, em suporte eletrónico, através do preenchimento obrigatório do formulário de candidatura, disponível no site da autarquia (selecionar a opção «Consultar» e a seguir «Recursos Humanos»), o qual, após o respetivo preenchimento e acompanhado dos restantes documentos exigíveis, deve ser enviado por e-mail.

As candidaturas podem ainda ser feitas pessoalmente, durante as horas normais de expediente, devendo, para o efeito, ser feita marcação prévia através do telefone 289 570 720 ou do endereço eletrónico.

Há ainda a possibilidade de enviar a documentação por correio registado para Câmara Municipal de Albufeira, Rua do Município, 8200-863 – Albufeira.

«À semelhança do setor privado, também o público está a passar por uma situação de falta de recursos humanos, justificado, creio, pela falta de atratividade da tabela salarial», afirma o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo. Contudo, diz o autarca que «este é também um meio que permite à autarquia dar trabalho a quem precisa e, consequentemente, uma vida mais consentânea com as necessidades do ser humano em fase ativa».