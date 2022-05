Aeroporto de Faro testa amanhã emergência à escala total

Aeroporto de Faro vai realizar amanhã, dia 3 de maio, um exercício de emergência à escala total (FAO_LIVEX _2021) entre as 16 e as 20 horas em pleno funcionamento e fora do perímetro.

O Aeroporto de Faro, em colaboração com a Autoridade Marítima Nacional e com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, vai realizar amanhã, dia 3 de maio, um exercício de emergência à escala total, – FAO_LIVEX _2021, entre as 16h00 e as 20h00.

Este exercício tem como objetivo o cumprimento das diretrizes preconizadas pela European Union Safety Aviation Agency (EASA), no que diz respeito à realização de exercícios à escala total, na vertente segurança – operações de socorro e salvamento, de forma a praticar a resposta rápida e coordenada dos meios internos, bem como do dispositivo do sistema integrado de operações de proteção e socorro.

Será a primeira vez que este exercício, realizado bienalmente no Algarve, terá como cenário de atuação a zona envolvente ao aeroporto, no domínio público marítimo, com especificidades únicas dada a proximidade com a Ria Formosa, com a particularidade de ser efetuado com a infraestrutura em pleno funcionamento.

Durante este exercício será utilizado e testado o equipamento adquirido especificamente para prestar auxílio e resgate em situações de acidente aéreo que possam ocorrer em zonas pantanosas e de difícil acesso, na sequência do protocolo celebrado entre a ANA Aeroportos de Portugal e a Autoridade Marítima Nacional.

Será igualmente o culminar de um programa de treino operacional entre equipas de resgate internas e externas, que decorreu ao longo do ano transato com a participação dos órgãos locais da Autoridade Marítima Nacional, do Serviço de Salvamento e Luta contra Incêndios do Aeroporto, dos Corpos de Bombeiros do Algarve e do INEM.

Também as circunstâncias impostas pelo cenário desenhado vai exigir uma desmultiplicação das capacidades de triagem, evacuação e de assistência aos sinistrados, que serão materializados pelos diferentes Agentes de Proteção Civil no recinto do Aeroporto e na cidade de Faro.

Nesta operação de simulacro, serão acionados todos os meios de socorro envolvidos no Plano de Emergência do aeroporto de Faro e no Plano Prévio de Intervenção da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelo que se assistirá a um elevado movimento de veículos de socorro e emergência que circularão com os respetivos sinais sonoros e visuais de urgência.

Este exercício não será aberto aos órgãos de comunicação social.